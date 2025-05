'É tudo farinha do mesmo saco': Ronaldo Fenômeno enumera críticas à CBF

Ex-craque e também ex-postulante à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ronaldo Fenômeno não poupou palavras neste domingo para criticar a entidade, que passa por mais um momento conturbado. O atual presidente, Ednaldo Rodrigues, foi afastado na última semana por decisão do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) e novas eleições foram convocadas para o fim deste mês.

"Não é novidade para ninguém. O que está acontecendo agora já aconteceu outras vezes. A gente vive um momento terrível, mas o mais impressionante é que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Enquanto o estatuto da CBF for esse que é agora, que o poder fica na mão dos 27 presidentes de federações, essa palhaçada vai continuar. Não tem nenhuma chance de reforma no futebol brasileiro. Eu diria que muda a página, mas o livro é o mesmo, é tudo farinha do mesmo saco", disse Ronaldo em entrevista à TV Bandeirantes, durante transmissão do GP de Imola, na Itália, que é acompanhado in loco pelo Fenômeno.

Ronaldo, que já havia revelado a intenção de se tornar presidente da confederação, anunciou em março que havia desistido da candidatura. Segundo ele informou na ocasião, faltou apoio das federações estaduais. Ainda de acordo com o ex-jogador, 23 das 27 federações se negaram a recebê-lo, com a justificativa de que estariam felizes com a gestão de Ednaldo e queriam reelegê-lo.

Neste domingo, Ronaldo afirmou que, com o potencial do futebol brasileiro, bastaria uma "reforma importante" para "ter esperança de voltar" a conquistar títulos, além de "reconectar" a seleção e os torcedores. Mas a visão do Fenômeno é pessimista e diz que o cenário "não vai mudar".