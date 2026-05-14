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Outsourcing de TI avança no Brasil e muda gestão tecnológica das empresas

Estratégia baseada em serviços cresce com demanda por eficiência, escalabilidade e previsibilidade financeira

Outsourcing de TI: estratégia tem se consolidado como forma de modernização da infraestrutura corporativa (VOKE/Divulgação)

Outsourcing de TI: estratégia tem se consolidado como forma de modernização da infraestrutura corporativa (VOKE/Divulgação)

EXAME Solutions
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Publicado em 14 de maio de 2026 às 11h05.

Última atualização em 14 de maio de 2026 às 11h05.

A busca por eficiência operacional, previsibilidade financeira e maior capacidade de adaptação ao mercado tem levado muitas empresas brasileiras a rever modelos tradicionais de investimento em tecnologia. Nesse contexto, o outsourcing de TI vem se consolidando como uma estratégia de modernização da infraestrutura corporativa, permitindo que as organizações terceirizem a gestão tecnológica e concentrem esforços em áreas consideradas essenciais para o negócio.

De acordo com a Voke, empresa paulistana que há mais de 40 anos é referência em soluções inteligentes de infraestrutura para modelos de Hardware as a Service (HaaS), a estratégia de outsourcing de TI atua com a lógica de serviços integrados, gestão de ativos, monitoramento, atualização contínua de dispositivos e suporte especializado, acompanhando, assim, o movimento de transformação digital do ambiente corporativo.

A companhia destaca que o avanço das operações digitais elevou a dependência das empresas em relação à tecnologia. Ao mesmo tempo, a manutenção de parques tecnológicos próprios ficou mais complexa e custosa. Assim, a rápida obsolescência dos equipamentos, somada à necessidade constante de atualização, transformou a gestão de infraestrutura em um desafio operacional e financeiro.

É justamente por isso que o outsourcing de TI vem ganhando força no mercado: por oferecer maior flexibilidade e previsibilidade de custos. Com o modelo, segundo a Voke, em vez de realizar grandes investimentos na compra de equipamentos, as empresas passam a priorizar contratações recorrentes, capazes de acompanhar adaptações de mercado sem comprometer o fluxo de caixa.

O modelo também responde à necessidade de acelerar processos internos, afinal, operar com infraestrutura defasada pode impactar diretamente a produtividade, a experiência do cliente e a capacidade de inovação.

Terceirização especializada para cada demanda

Entre os formatos de outsourcing de TI que mais cresceram nos últimos anos está o Hardware as a Service (HaaS), baseado na locação de equipamentos e serviços integrados. Na prática, a solução substitui a aquisição tradicional de hardware por contratos flexíveis que incluem suporte, manutenção, atualização tecnológica e gestão do ciclo de vida dos ativos.

Segundo a Voke, a proposta vem sendo adotada por empresas interessadas em transformar investimentos elevados em despesas operacionais previsíveis. Além da redução do desembolso inicial, o formato permite ampliar ou reduzir estruturas de acordo com a demanda do negócio, característica considerada importante, especialmente em momentos de expansão ou instabilidade econômica.

Para a companhia, o avanço do trabalho híbrido também acelerou a adoção do modelo. Com equipes distribuídas e operações descentralizadas, as organizações passaram a demandar maior agilidade na disponibilização de equipamentos e suporte técnico em diferentes localidades.

Outro fator que contribui para o crescimento do outsourcing de TI é a dificuldade das empresas em estruturar equipes próprias altamente especializadas. A alta demanda por profissionais de tecnologia ampliou a disputa por talentos e elevou os custos de contratação em áreas como infraestrutura, segurança digital e suporte técnico.

Sustentabilidade tecnológica

Para empresas que estão de olho na agenda ESG, o modelo de outsourcing de TI também surge como uma alternativa para reduzir impactos ambientais associados à renovação constante de equipamentos eletrônicos e à geração de resíduos eletrônicos. Com ele, é possível garantir o reaproveitamento de dispositivos, a ampliação do ciclo de vida dos equipamentos e a destinação adequada de componentes.

A comercialização de equipamentos seminovos, por exemplo, tornou-se parte importante desse ecossistema ao permitir maior aproveitamento tecnológico sem comprometer desempenho e segurança operacional.

O movimento também reflete uma transformação mais ampla no comportamento corporativo: a migração da lógica de propriedade para o consumo de tecnologia como serviço. Em vez de concentrar recursos na aquisição de ativos, empresas passaram a priorizar disponibilidade, suporte e atualização contínua.

Segundo a Voke, a tendência é que o outsourcing de TI continue avançando nos próximos anos, impulsionado pela necessidade das empresas de equilibrar inovação, controle de custos e agilidade operacional.

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