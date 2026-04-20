Na Alemanha, Lula pede que 7x1 'não se repita'

Presidente lembrou maior derrota brasileira em Copas em abertura de discurso

O presidente Lula, ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz (Lisi Niesner/AFP)

Rafael Balago
Repórter de internacional e economia

Publicado em 20 de abril de 2026 às 07h23.

Hannover - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva brincou com a pior derrota do Brasil em Copas do Mundo ao abrir um discurso em Hannover, na Alemanha.

"Bem, eu quero começar a minha fala lembrando ao povo alemão que dia 8 de julho deste ano vai completar 12 anos que a seleção da Alemanha venceu o Brasil por 7 a 1", disse Lula, em discurso no Encontro Empresarial Brasil-Alemanha, na manhã desta segunda-feira, 20.

"E que isso não se repita nessa Copa do Mundo agora", afirmou. A plateia riu.

Relembre o 7x1

Na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, o país foi eliminado pela Alemanha na semifinal, pelo placar de 7x1. Foi a maior derrota brasileira em copas, que virou sinônimo de grandes perdas no país.

Naquela partida, realizada no Mineirão, em Belo Horizonte, o Brasil tomou muitos gols em pouco tempo. O primeiro gol alemão foi marcado aos 11 minutos do primeiro tempo. Ao final da etapa inicial, o placar já era de 5x0. Como disse o narrador Galvão Bueno, "virou passeio".

No segundo tempo, os alemães reduziram o ritmo e marcaram apenas mais dois gols. O Brasil descontou com um gol de Oscar, fechando o placar em 7x1.

