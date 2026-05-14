Torcida do São Paulo pede retorno de Rogério Ceni após queda de Roger Machado

Rogério Ceni: treinador é cotado para assumir o São Paulo (Bruno Haddad/Cruzeiro/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 14 de maio de 2026 às 11h02.
Após a demissão de Roger Machado do comando do São Paulo, o clube está no mercado buscando um novo treinador. Rogério Ceni, ídolo do Tricolor e que atualmente treina o Bahia, passou a ser bastante pedido por parte da torcida para assumir o cargo.
O ex-goleiro, hoje treinador, vive uma grande pressão no clube nordestino, devido aos resultados ruins. A situação ficou ainda pior após a eliminação da equipe baiana para o Remo na quinta fase da Copa do Brasil.
Inclusive, Ceni vem sendo bastante vaiado e criticado pela torcida nos últimos jogos da equipe; sua saída do cargo também é pedida constantemente.
Segundo a ESPN, a diretoria do Tricolor gosta do nome de Rogério Ceni para assumir o comando do clube; no entanto, a contratação só aconteceria em caso de demissão do Bahia. O clube tem pressa e não quer esperar muito para contratar um treinador.
Maior ídolo da história do São Paulo como goleiro, Rogério Ceni já foi técnico do São Paulo em duas ocasiões. A primeira foi em 2017, sua primeira experiência como treinador.
Apesar disso, sua passagem durou pouco. O treinador foi contratado no início do ano, mas em julho foi demitido após seis jogos sem vitória. Ao todo foram 35 jogos, 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas.
Em 2021, o treinador voltou ao cargo no São Paulo. Mais experiente, Ceni já não era mais uma aposta, e sim um treinador consolidado. Dessa vez, permaneceu por um ano e meio, disputando 107 jogos, com 50 vitórias, 29 empates e 28 derrotas.