Esporte

Torcida do São Paulo pede retorno de Rogério Ceni após queda de Roger Machado

Técnico do Bahia enfrenta críticas e tem futuro incerto após eliminação na Copa do Brasil

Rogério Ceni: treinador é cotado para assumir o São Paulo (Bruno Haddad/Cruzeiro/Divulgação)

Rogério Ceni: treinador é cotado para assumir o São Paulo (Bruno Haddad/Cruzeiro/Divulgação)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 14 de maio de 2026 às 11h02.

Após a demissão de Roger Machado do comando do São Paulo, o clube está no mercado buscando um novo treinador. Rogério Ceni, ídolo do Tricolor e que atualmente treina o Bahia, passou a ser bastante pedido por parte da torcida para assumir o cargo.

O ex-goleiro, hoje treinador, vive uma grande pressão no clube nordestino, devido aos resultados ruins. A situação ficou ainda pior após a eliminação da equipe baiana para o Remo na quinta fase da Copa do Brasil. 

Inclusive, Ceni vem sendo bastante vaiado e criticado pela torcida nos últimos jogos da equipe; sua saída do cargo também é pedida constantemente.

Segundo a ESPN, a diretoria do Tricolor gosta do nome de Rogério Ceni para assumir o comando do clube; no entanto, a contratação só aconteceria em caso de demissão do Bahia. O clube tem pressa e não quer esperar muito para contratar um treinador.

Rogério Ceni tem história como técnico do São Paulo

Maior ídolo da história do São Paulo como goleiro, Rogério Ceni já foi técnico do São Paulo em duas ocasiões. A primeira foi em 2017, sua primeira experiência como treinador.

Apesar disso, sua passagem durou pouco. O treinador foi contratado no início do ano, mas em julho foi demitido após seis jogos sem vitória. Ao todo foram 35 jogos, 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas.

Em 2021, o treinador voltou ao cargo no São Paulo. Mais experiente, Ceni já não era mais uma aposta, e sim um treinador consolidado. Dessa vez, permaneceu por um ano e meio, disputando 107 jogos, com 50 vitórias, 29 empates e 28 derrotas. 

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