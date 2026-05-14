Esporte

São Paulo é primeiro time a demitir dois técnicos no Brasileirão de 2026

Roger Machado deixa o clube meses após a saída de Hernán Crespo

Roger Machado: treinador deixou o comando do Tricolor após eliminação para o Juventude ((Foto: Rodrigo Arangua / AFP via Getty Images))

Roger Machado: treinador deixou o comando do Tricolor após eliminação para o Juventude ((Foto: Rodrigo Arangua / AFP via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 14 de maio de 2026 às 10h01.

O São Paulo demitiu o técnico Roger Machado na quarta-feira, 13, após a eliminação na Copa do Brasil. A derrota por 3 a 1 para o Juventude marcou o fim da linha do treinador no comando técnico do time. Isso fez com que o Tricolor atingisse uma marca negativa em relação aos clubes da elite do futebol brasileiro.

Com a demissão de Machado, o São Paulo é o primeiro time da Série A a demitir dois treinadores neste ano. O clube já havia demitido Hernán Crespo em março. Uma decisão bastante controversa, uma vez que o time fazia uma boa campanha.

Saída de Roger Machado alcança marca em 2026

A demissão de Roger Machado, além de ter sido a segunda do São Paulo, também foi a 11.ª em todo o Brasileirão, nestas 15 rodadas de 2026. Em comparação, em 2025, foram 22 treinadores demitidos durante toda a temporada do Brasileirão.

Jorge Sampaoli, na época no Atlético-MG, foi o primeiro demitido em fevereiro. Eduardo Domínguez, do Estudiantes de La Plata, foi o escolhido para substituí-lo.

Já a última demissão, antes de Roger Machado, havia sido a de Dorival Júnior, no dia 5 de abril. O treinador deixou o Corinthians e Fernando Diniz foi contratado para seu lugar.

Agora, após a saída do treinador do São Paulo, a lista de demissões pode aumentar. Eduardo Domínguez, no Galo, e Rogério Ceni, no Bahia, balançam no cargo e podem deixar seus respectivos clubes.

Veja os técnicos demitidos do Brasileirão

  • São Paulo: Hernán Crespo e Roger Machado
  • Chapecoense: Gilmar Dal Pozzo
  • Remo: Juan Carlos Osorio
  • Corinthians: Dorival Júnior
  • Santos: Juan Pablo Vojvoda
  • Atlético-MG: Jorge Sampaoli
  • Botafogo: Martín Anselmi
  • Cruzeiro: Tite
  • Vasco: Fernando Diniz
  • Flamengo: Filipe Luís
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