São Paulo é primeiro time a demitir dois técnicos no Brasileirão de 2026

O São Paulo demitiu o técnico Roger Machado na quarta-feira, 13, após a eliminação na Copa do Brasil. A derrota por 3 a 1 para o Juventude marcou o fim da linha do treinador no comando técnico do time. Isso fez com que o Tricolor atingisse uma marca negativa em relação aos clubes da elite do futebol brasileiro.

Com a demissão de Machado, o São Paulo é o primeiro time da Série A a demitir dois treinadores neste ano. O clube já havia demitido Hernán Crespo em março. Uma decisão bastante controversa, uma vez que o time fazia uma boa campanha.

Saída de Roger Machado alcança marca em 2026

A demissão de Roger Machado, além de ter sido a segunda do São Paulo, também foi a 11.ª em todo o Brasileirão, nestas 15 rodadas de 2026. Em comparação, em 2025, foram 22 treinadores demitidos durante toda a temporada do Brasileirão.

Jorge Sampaoli, na época no Atlético-MG, foi o primeiro demitido em fevereiro. Eduardo Domínguez, do Estudiantes de La Plata, foi o escolhido para substituí-lo.

Já a última demissão, antes de Roger Machado, havia sido a de Dorival Júnior, no dia 5 de abril. O treinador deixou o Corinthians e Fernando Diniz foi contratado para seu lugar.

Agora, após a saída do treinador do São Paulo, a lista de demissões pode aumentar. Eduardo Domínguez, no Galo, e Rogério Ceni, no Bahia, balançam no cargo e podem deixar seus respectivos clubes.

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