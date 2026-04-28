Moncho Monsalve, ex-técnico da seleção brasileira de basquete, morre aos 81 anos

Moncho Monsalve: espanhol atuou como técnico da seleção brasileira de basquete (THOMAS COEX/AFP/Getty Images)
Publicado em 28 de abril de 2026 às 14h01.
Moncho Monsalve morreu nesta terça-feira, 28, aos 81 anos. O espanhol foi jogador e técnico que comandou a seleção brasileira masculina entre 2008 e 2010. O profissional ficou associado a conquistas recentes do basquete nacional e a uma trajetória iniciada na Europa.
Monsalve liderou o Brasil ao título da Copa América de 2009 e garantiu a classificação da equipe para o Mundial de 2010. Naquele período, a seleção contou com atletas como Anderson Varejão, Tiago Splitter, Leandrinho Barbosa, Marcelinho Huertas e Marcelinho Machado, que formaram a base da equipe naquele ciclo.
Em comunicado, a Confederação Brasileira de Basketball informou pesar pela morte do ex-treinador e manifestou solidariedade a familiares e amigos.
Antes da carreira como técnico, Monsalve construiu trajetória como jogador. Entre 1963 e 1967, pelo Real Madrid Baloncesto, conquistou nove títulos: três Copas da Europa, três Ligas e três Copas da Espanha. O período marcou sua atuação em competições continentais.
Pela seleção espanhola, obteve a medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo de 1963, representando o país em torneios internacionais.
Após encerrar a carreira como atleta, em 1971, Monsalve assumiu funções como treinador. Dirigiu seleções como Marrocos e República Dominicana, além de clubes europeus, incluindo o FC Barcelona Bàsquet.