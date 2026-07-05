Haaland jogará contra o Brasil? Jogador está em recuperação por cansaço

A presença de Erling Haaland nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Brasil gerou preocupação na Noruega após o atacante admitir que terminou exausto a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim.

Apesar do desgaste, especialistas ouvidos pela Reuters avaliam que o intervalo até a partida de domingo deve ser suficiente para que o camisa 9 esteja em condições de atuar.

Haaland marcou o gol da vitória aos 41 minutos do segundo tempo e, após o jogo, afirmou que estava "morto de cansado" e que não teria condições de disputar uma prorrogação. A declaração aumentou as dúvidas sobre sua condição física para enfrentar a seleção brasileira.

O técnico Stale Solbakken também reconheceu o desgaste do principal jogador da equipe. Segundo ele, Haaland já demonstrava sinais de fadiga logo no início do segundo tempo da partida contra os marfinenses.

Temporada longa pesa sobre os principais jogadores

O desgaste não é uma exclusividade de Haaland. O capitão Martin Odegaard também foi poupado na última rodada da fase de grupos, quando a Noruega foi derrotada por 4 a 1 pela França.

A decisão fez parte da estratégia da comissão técnica para administrar o desgaste acumulado após uma longa temporada no futebol europeu.

Segundo Dom Rae, especialista em medicina esportiva que trabalha atualmente no Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, o acúmulo de partidas ao longo dos últimos meses dificulta uma recuperação completa em poucos dias.

"Esses jogadores, especialmente os principais, disputaram muitas partidas. Eles estão cronicamente fatigados. Não é possível eliminar esse desgaste em cinco dias, mas é possível chegar significativamente mais descansado ao momento do jogo", afirmou à Reuters.

O especialista explica que os indicadores de fadiga costumam atingir o pico aproximadamente 48 horas após uma partida e, em alguns atletas, podem se estender por até 72 horas. Depois de cerca de quatro dias, porém, a maioria dos jogadores já apresenta recuperação próxima do normal.

Calendário pode favorecer Haaland diante do Brasil

Na avaliação de Rae, a Noruega pode até ter uma pequena vantagem no cronograma de recuperação. Enquanto a equipe europeia terá cinco dias entre um jogo e outro, o Brasil chega às oitavas após um intervalo de seis dias.

Segundo ele, períodos intermediários exigem um equilíbrio delicado entre descanso e treinamento. "Quando há apenas três ou quatro dias, a programação é simples: descansar, recuperar, preparar e jogar. Com cinco ou seis dias, é preciso encontrar o ponto certo para não treinar demais nem deixar o elenco parado por muito tempo", explicou.

Durante a folga após o confronto contra o Iraque, a comissão técnica permitiu que os jogadores passeassem por Nova York. Para o especialista, esse tipo de atividade pode contribuir para a recuperação psicológica dos atletas.

"Caminhar pela cidade também cansa, mas o cérebro controla o estresse, os hormônios e o sono. Se o jogador está emocionalmente bem, isso é tão importante quanto o descanso físico. Foi uma troca calculada pela comissão técnica", disse.

Rae também defendeu as pausas para hidratação adotadas pela Fifa durante a competição. Segundo ele, mesmo quando as temperaturas não parecem extremas, os jogadores perdem líquidos, eletrólitos e reservas de energia em partidas cada vez mais intensas.

Com a partida marcada para domingo, a expectativa na Noruega é de que Haaland consiga se recuperar a tempo de enfrentar o Brasil. Até o momento, não há indicação de lesão, mas apenas de fadiga acumulada após a sequência de jogos e a longa temporada no futebol europeu.