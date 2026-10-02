A corrida pelo governo do Paraná é liderada numericamente pelo atual senador Sérgio Moro (PL), mas ainda está incerta e fragmentada. Segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira, 2, o senador registra 37% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno.

Ele é seguido por Sandro Alex (PSD), com 29%, e por Requião Filho (PDT), que marca 24%. A margem de erro do estudo é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o que indica uma diferença real entre os dois candidatos.

Entre os demais nomes testados na mesma simulação de primeiro turno, Luiz França (Missão) soma 1%. Os candidatos Adriano Funileiro (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP) somam 1%.

Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco representam 3%, enquanto os que não sabem ou não responderam somam 5%.

Quando a pesquisa considera apenas os votos válidos, excluindo brancos e nulos, Moro vai a 40%. Neste recorte, Sandro Alex marca 32% e Requião Filho consolida 26%, mantendo a necessidade matemática de uma segunda rodada de votação.

Segundo turno, rejeição e avaliação do Executivo

Nos cenários projetados para um eventual segundo turno, o levantamento mostra um empate exato de 42% em um confronto direto entre Sérgio Moro e Sandro Alex. Nesse embate específico entre o senador e o nome do PSD, os votos brancos e nulos somam 8%, e os eleitores indecisos também marcam 8%.

Quando testado contra o candidato do PDT, Moro vence por 56% a 30% das intenções de voto. Já em uma disputa sem a presença do senador do PL, Sandro Alex bate Requião Filho por uma margem de 48% a 31%.

O candidato com a maior rejeição é Requião Filho, com 47% dos paranaenses negando-se a votar nele. Não muito atrás, Sérgio Moro não seria votado por 40%, enquanto Sandro Alex apresenta um índice de rejeição de 33%.

A pesquisa também mensurou a percepção sobre a atual gestão executiva estadual. O governo de Ratinho Júnior (PSD) é aprovado por 80% dos eleitores do Paraná. Aqueles que desaprovam a administração representam 18%.

Ao avaliar a qualidade do mandato, 56% consideram a gestão ótima ou boa, contra 11% que a classificam como ruim ou péssima e 32% que a julgam regular.

Raio-x do eleitorado paranaense

A análise dos extratos demográficos mostra que a vantagem do candidato do PL é impulsionada pelo voto masculino. Entre os homens, Moro atinge 42%, abrindo uma folga além da margem de erro contra os 28% de Sandro Alex. Já no eleitorado feminino, a disputa é acirrada, com Moro marcando 32% e Alex 30%, configurando empate técnico.

Geograficamente, o senador tem seu melhor desempenho na capital, onde Moro anota 46% em Curitiba. Sandro Alex, por sua vez, mostra força no interior e registra seu melhor número na região Norte Central, com 31%, encostando estatisticamente nos 32% do líder nessa área. No recorte por renda, o PL consolida 44% entre os que ganham mais de cinco salários mínimos.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 28 de setembro e 1.º de outubro de 2026, por meio de abordagem presencial. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo PR-04002/2026.