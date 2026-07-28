Agência de influenciadores supera faturamento anual em seis meses e planeja expansão com nova sede

Depois de registrar R$ 9,4 milhões em faturamento nos primeiros seis meses do ano — valor superior aos R$ 8 milhões acumulados em todo o ano anterior —, a agência de influenciadores POV Creators prepara uma nova fase de expansão.

Criada pelos amigos de infância Hugo Grillo e Matheus Machado, conhecido nas redes sociais como Tet Trem, a empresa representa atualmente nove criadores de conteúdo e acumula mais de 100 marcas atendidas em mais de 150 campanhas.

O que começou como uma aposta no YouTube acabou se transformando em um negócio. Com o conhecimento adquirido em criação de conteúdo, gestão de influenciadores e negociação com marcas, a dupla fundou uma agência especializada no gerenciamento de carreiras de criadores de conteúdo.

“O mercado passou anos discutindo o potencial da creator economy. Agora começamos a ver esse potencial se transformar em resultado concreto. Superar o faturamento do ano passado mostra que existe uma demanda real por profissionalização, estratégia e visão de longo prazo. O criador deixou de ser apenas um canal de mídia e passou a ocupar um papel central na construção de marcas, influência e negócios”, afirma Hugo Grillo, CEO e cofundador da POV Creators.

Para o segundo semestre, a empresa aposta na inauguração da nova sede em São Paulo, equipada com quatro estúdios de gravação e estrutura própria para produção de conteúdo. A expectativa é ampliar a capacidade criativa, fortalecer o relacionamento com marcas e oferecer mais suporte ao desenvolvimento dos influenciadores do casting.

Da criação de conteúdo ao negócio

A história da POV Creators começou muito antes da criação oficial da agência. Amigos de infância e criados na mesma rua, em São Gonçalo (RJ), Hugo Grillo e Matheus Machado, conhecido nas redes sociais como Tet Trem, passaram a adolescência experimentando diferentes formatos de produção de conteúdo, de vídeos para o YouTube a um podcast.

Em 2022, depois de acumular experiências com trabalhos de social media, edição e criação de conteúdo, os dois decidiram transformar a produção de conteúdo em um negócio e estruturaram uma operação focada na carreira de Tet Trem. No ano seguinte, a estratégia ganhou escala: o influenciador acelerou seu crescimento nas redes sociais e atraiu as primeiras campanhas publicitárias.

"Desde essa época, a gente publica mais de 50 vídeos por dia, replicados em diferentes redes sociais. Temos uma estratégia 360 e buscamos estar presentes em todas as plataformas", afirma.

Grillo passou a liderar a direção criativa, a estratégia e a edição dos conteúdos, enquanto Tet Trem se tornou o rosto dos vídeos. A mudança para São Paulo marcou uma nova etapa da operação. Com o aumento das campanhas publicitárias e a procura de outros criadores pelo mesmo modelo de gestão, a dupla decidiu criar a POV Creators.

Com a experiência adquirida na gestão da carreira de Tet Trem, os sócios passaram a atrair os primeiros influenciadores para o casting. Para dar conta da expansão, estruturaram uma equipe multidisciplinar e adotaram um modelo de acompanhamento que reúne planejamento estratégico, produção de conteúdo, assessoria de imagem e relacionamento com marcas.

"Criamos a POV Creators muito pelo ponto de vista do criador. Já conhecíamos as dores que eles enfrentavam e quisemos construir uma operação para resolver essas necessidades", diz Grillo.

Estratégia multiplataforma

Criada inicialmente para ampliar a atuação de Matheus Machado como apresentador, a Nood TV se tornou um dos principais ativos da POV Creators. O canal reúne entrevistas e programas em formatos de longa duração, mas sua estratégia vai além do YouTube.

"Tem um programa de cerca de 30 minutos no YouTube, mas também um produto secundário, que são os cortes distribuídos nas redes sociais", diz. Esse formato permite que um mesmo conteúdo seja adaptado para diferentes públicos e plataformas, ampliando o alcance das produções e a entrega para as marcas parceiras.

A estratégia também mudou a forma de monetização do projeto. Se, no início, a principal receita vinha da plataforma de vídeos, hoje o modelo é sustentado principalmente por ações publicitárias.

De acordo com Grillo, uma campanha produzida para a Mentos alcançou cerca de 500 mil visualizações no YouTube, enquanto os cortes publicados nas redes sociais ultrapassaram 100 milhões de visualizações. Atualmente, a Nood TV mantém parcerias com marcas como Netflix, Itaú e O Boticário.

A Nood TV também se tornou uma plataforma para diversificar a atuação dos influenciadores da POV Creators. Os programas oferecem aos criadores a oportunidade de experimentar formatos diferentes daqueles produzidos para as redes sociais, como a apresentação de entrevistas e programas de estúdio, contribuindo para o desenvolvimento de novas habilidades e para o fortalecimento de suas marcas pessoais.

Studio e recorrência de parcerias

Depois de alcançar, ainda no primeiro semestre, o faturamento registrado em todo o ano anterior, a POV Creators traçou uma estratégia para sustentar o ritmo de crescimento.

A empresa pretende ampliar a participação de contratos de longo prazo com marcas, reduzindo a dependência de campanhas pontuais, que ainda predominam no mercado de influência.

"Quanto mais a marca estiver atrelada ao creator, melhor para os dois lados. A gente consegue construir uma relação de longo prazo e uma comunicação mais natural com a audiência", afirma Grillo.

Outro passo da expansão será a inauguração da nova sede da empresa, prevista para setembro, no bairro do Campo Belo, em São Paulo. O espaço contará com quatro estúdios de gravação, camarins e escritórios, reunindo em um único endereço toda a operação de produção de conteúdo e desenvolvimento dos influenciadores.

Segundo Grillo, a nova estrutura deve ampliar a capacidade criativa, abrir espaço para novos projetos e fortalecer a relação com marcas e criadores. O investimento faz parte da estratégia de reinvestir o crescimento da empresa na ampliação da operação e na oferta de uma estrutura mais completa para os talentos.