Parreira, ex-técnico da Seleção Brasileira, é internado no Rio

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 80 anos, está internado no Hospital Samaritano Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A unidade confirmou a internação nesta terça-feira, 17, mas não divulgou informações sobre o estado de saúde do paciente.

Parreira tem um quadro de linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se origina no sistema linfático, estrutura composta por órgãos, tecidos e vasos responsáveis pela produção e transporte das células de defesa do organismo.

Segundo informações sobre a doença, o linfoma de Hodgkin se espalha de forma ordenada entre grupos de linfonodos por meio dos vasos linfáticos. O quadro tem início quando um linfócito, geralmente do tipo B, sofre uma transformação maligna e passa a se multiplicar de forma descontrolada.

Com a progressão da doença, as células malignas podem atingir tecidos próximos e, sem tratamento, alcançar outras regiões do corpo. Os casos costumam surgir com maior frequência na região do pescoço e no mediastino, área localizada no tórax.

Quem tem maior risco de desenvolver a doença

O linfoma de Hodgkin pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas é mais frequente entre adolescentes e adultos jovens de 15 a 29 anos, adultos de 30 a 39 anos e pessoas com 75 anos ou mais.

Os homens apresentam maior propensão ao desenvolvimento da doença em comparação com as mulheres.

Nota do hospital

Em comunicado, o Hospital Samaritano Barra informou:

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)."

*Com informações de O Globo