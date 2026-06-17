Parreira, ex-técnico da Seleção Brasileira, é internado no Rio

Carlos Alberto Parreira: ex-técnico está internado (Wikimedia Commons)
Repórter
Publicado em 17 de junho de 2026 às 12h11.
Última atualização em 17 de junho de 2026 às 12h17.
O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 80 anos, está internado no Hospital Samaritano Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
A unidade confirmou a internação nesta terça-feira, 17, mas não divulgou informações sobre o estado de saúde do paciente.
Parreira tem um quadro de linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se origina no sistema linfático, estrutura composta por órgãos, tecidos e vasos responsáveis pela produção e transporte das células de defesa do organismo.
Segundo informações sobre a doença, o linfoma de Hodgkin se espalha de forma ordenada entre grupos de linfonodos por meio dos vasos linfáticos. O quadro tem início quando um linfócito, geralmente do tipo B, sofre uma transformação maligna e passa a se multiplicar de forma descontrolada.
Com a progressão da doença, as células malignas podem atingir tecidos próximos e, sem tratamento, alcançar outras regiões do corpo. Os casos costumam surgir com maior frequência na região do pescoço e no mediastino, área localizada no tórax.
O linfoma de Hodgkin pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas é mais frequente entre adolescentes e adultos jovens de 15 a 29 anos, adultos de 30 a 39 anos e pessoas com 75 anos ou mais.
Os homens apresentam maior propensão ao desenvolvimento da doença em comparação com as mulheres.
Em comunicado, o Hospital Samaritano Barra informou:
"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)."
*Com informações de O Globo