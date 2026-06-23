Cristiano Ronaldo joga hoje? Veja a escalação completa do jogo Portugal x Uzbequistão

Cristiano Ronaldo joga hoje e está confirmado entre os titulares de Portugal para o confronto contra o Uzbequistão nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 14h, no NRG Stadium, em Houston.

Portugal busca sua primeira vitória no Mundial após empatar por 1 a 1 com a República Democrática do Congo na estreia.

Escalação de Portugal

O técnico Roberto Martínez escalou Portugal com: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Escalação do Uzbequistão

O Uzbequistão, comandado por Fábio Cannavaro, vai a campo com: Nematov; Karimov, Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov e Nasrullaev; Shukurov, Khamrobekov, Ganlev e Fayzullayev; Shomurodov.