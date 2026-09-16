Nordeste ganha primeiro hub de reciclagem têxtil em escala industrial

Em João Pessoa, uma fábrica operada pela Evotex que passou quase três décadas produzindo fio grosso para redes de dormir e trabalho artesanal virou a peça que faltava para a Riachuelo fechar um ciclo e avançar na circularidade.

A varejista de moda anuncia nesta semana o lançamento do primeiro hub de reciclagem têxtil em escala industrial do Nordeste e, com ele, uma coleção de jeans feita com 100% algodão, sendo um quarto dele de fibra reciclada.

A matéria-prima não vem de fora: são as sobras de tecido do corte da fábrica Guararapes, em Natal (RN), a maior planta têxtil da América Latina e responsável por cerca de 40% de tudo o que a Riachuelo vende. O resíduo é enviado para o hub na capital da Paraíba e volta ao início da linha como insumo.

Batizado de Guara Circular, o projeto levou quase dois anos de desenvolvimento e conta com a parceria da Cotton Move, plataforma de circularidade têxtil da América Latina.

O resultado até agora são 181 toneladas de algodão transformadas em fio novo e o "portfólio mais amplo de fios reciclados disponível no mercado brasileiro", segundo as empresas envolvidas.

Essa é a novidade que chega neste mês de setembro às lojas da Riachuelo em todo o Brasil e também no e-commerce: mais de 41 mil peças, entre calças, bermudas, shorts, macacões e jaquetas.

A coleção integra a linha POOL LOOP, iniciada em 2025 sob o conceito "veste, vai e volta", que já teve uma collab com o estilista Marcelo Sommer e chega agora ao terceiro lançamento.

Para viabilizar a produção em escala comercial, entraram outras tecelagens: o jeans é da mineira Souza e Cambos, a malha vem da malharia da própria Guararapes e da Dalila Têxtil, e os tecidos leves ficam com a Romatex.

O gargalo era o fio fino

A dificuldade técnica não estava em reciclar algodão e sim em reciclar algodão bom o suficiente para virar roupa.

A Ficamp, fiação paraibana fundada há quase trinta anos, já dominava a desfibragem de resíduo têxtil, mas o uso era outro.

"Nosso maior desafio foi aplicar o know-how de reciclagem que tínhamos na Ficamp, que desenvolve fios reciclados mais grossos para a demanda da indústria têxtil que precisa de fios mais finos, limpos e lisos", diz Ana Cecília Albuquerque, sócia-fundadora da Evotex, spin-off criada pela Ficamp especificamente para atender esse mercado.

Foi nesse contexto que a Evotex nasceu para fazer parte do "futuro da moda", conta a executiva.

O desenvolvimento chegou a fios nos títulos 6, 8, 16 e 20 Ne, uma faixa que permite fazer não só jeans, mas malha e tecidos leves. A mistura é meio a meio: 50% fibra reciclada, 50% algodão virgem.

Segundo Taciana Abreu, diretora de Sustentabilidade da Riachuelo, a jornada de pesquisa, testes e desenvolvimento foi longa para alcançarem esse portfólio. "O arranjo deu vida ao primeiro polo de reciclagem têxtil da região", destacou em referência ao lançamento do hub.

A rastreabilidade como diferencial

Para as marcas, o que diferencia a operação de uma tradicional de compra de fibra reciclada é saber exatamente de onde vem o material e isso se dá pela rastreabilidade da cadeia.

O fluxo começa no corte da Guararapes, que aproveita 85% do tecido que corta. O time da área foi treinado para separar as sobras 100% algodão em três categorias: malha, sarja e jeans. Só então o material segue para desfibragem e fiação na Evotex.

Em 2025, passaram pelo corte da fábrica 9,6 mil toneladas de tecido, das quais 47% eram 100% algodão. A meta da Riachuelo é chegar a reaproveitar mais de 1,2 milhão de quilos de aparas.

Do material que entra no processo, 99% é algodão nacional certificado pelo programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), da Abrapa.

Essa cadeia curta é o que sustenta a a rastreabilidade, um requisito que tende a pesar mais conforme regulações de circularidade avançam nos mercados internacionais.

Da loja de volta à fábrica

A articulação entre as pontas ficou com a Cotton Move. José Guilherme Teixeira, fundador da empresa, diz que o projeto é fruto da colaboração, viabilizada pela plataforma que integrou todas as etapas da cadeia produtiva aos princípios de circularidade.

"Temos orgulho em afirmar que esse ciclo não termina na loja, já que as peças poderão ser recicladas, contando com o engajamento dos consumidores em utilizar nossos Pontos de Entrega Voluntária (PEV) no fim do ciclo de uso", afirma o CEO.

São mais de 247 pontos de coleta nas lojas físicas da Riachuelo. O que é recolhido vai para a Retalhar, que faz a triagem: peças em boas condições são doadas à Liga Solidária, com renda revertida a projetos sociais; as 100% algodão são desfibradas e voltam à indústria e o que não serve para doação nem reciclagem é convertido em energia limpa.