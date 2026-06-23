Esporte

Fase de grupos copa 2026

Inglaterra x Gana: veja as escalações confirmadas para jogo de hoje da Copa

O confronto é válido pela 2ª rodada da Copa do Mundo de 2026 e a bola vai rolar às 17h, no Gillette Stadium, em Boston

Harry Kane: a Inglaterra quer conquistar sua vaga para o mata-mata da Copa do Mundo contra Gana (Getty Images via AFP)

Harry Kane: a Inglaterra quer conquistar sua vaga para o mata-mata da Copa do Mundo contra Gana (Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 23 de junho de 2026 às 17h00.

Última atualização em 23 de junho de 2026 às 17h31.

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Inglaterra e Gana entram em campo nesta terça-feira, 23, pela 2ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar para o confronto às 17h, no Gillette Stadium, em Boston.

Com as escalações confirmadas, a Inglaterra vai com Harry Kane e companhia em busca de sua segunda vitória e manter o 100% de aproveitamento. Além disso, em caso de vitória, os ingleses vão garantir sua classificação para o mata-mata.

Assim, Thomas Tuchel, treinador da Inglaterra, manda a campo a seguinte escalação: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi e Spence; Declan Rice, Elliot Anderson e Bellingham; Madueke, Gordon e Harry Kane.

Gana está escalado da seguinte maneira por Carlos Queiroz: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah; Thomas Partey, Yirenkyi, e Sibo; Ayew, Iñaki Williams e Semenyo.

Situação do Grupo L

A Inglaterra lidera a chave com 3 pontos, após estrear vencendo a Croácia por 4 a 2. Gana aparece logo em seguida, com a mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate. Por fim, os croatas e o Panamá ainda não pontuaram e se enfrentam nesta rodada.

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