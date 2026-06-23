Inglaterra x Gana: veja as escalações confirmadas para jogo de hoje da Copa

Harry Kane: a Inglaterra quer conquistar sua vaga para o mata-mata da Copa do Mundo contra Gana (Getty Images via AFP)
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Publicado em 23 de junho de 2026 às 17h00.
Última atualização em 23 de junho de 2026 às 17h31.
Inglaterra e Gana entram em campo nesta terça-feira, 23, pela 2ª rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar para o confronto às 17h, no Gillette Stadium, em Boston.
Com as escalações confirmadas, a Inglaterra vai com Harry Kane e companhia em busca de sua segunda vitória e manter o 100% de aproveitamento. Além disso, em caso de vitória, os ingleses vão garantir sua classificação para o mata-mata.
Assim, Thomas Tuchel, treinador da Inglaterra, manda a campo a seguinte escalação: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi e Spence; Declan Rice, Elliot Anderson e Bellingham; Madueke, Gordon e Harry Kane.
Já Gana está escalado da seguinte maneira por Carlos Queiroz: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah; Thomas Partey, Yirenkyi, e Sibo; Ayew, Iñaki Williams e Semenyo.
A Inglaterra lidera a chave com 3 pontos, após estrear vencendo a Croácia por 4 a 2. Gana aparece logo em seguida, com a mesma pontuação, mas perde nos critérios de desempate. Por fim, os croatas e o Panamá ainda não pontuaram e se enfrentam nesta rodada.