De olho no substituto de ídolo: Liverpool monitora Rayan e negócio pode chegar a R$ 900 milhões

RESUMO | O atacante brasileiro Rayan, atualmente no Bournemouth e com passagem pelo Vasco, entrou na mira do Liverpool como o principal candidato para substituir Mohamed Salah. O clube inglês monitora a situação para uma possível investida na janela de transferências de janeiro de 2027, podendo acionar a cláusula de rescisão estipulada em 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 892 milhões).

Mesmo com a janela de transferências encerrada no último dia 31 de agosto, o mercado da Premier League continua agitado, e o nome brasileiro em alta é o do atacante Rayan. De acordo com informações publicadas pelo jornalista David Ornstein, do The Athletic, o Liverpool colocou o jogador revelado pelo Vasco no topo de sua lista de prioridades para encontrar o sucessor de Mohamed Salah.

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A possível transação já pode ocorrer em janeiro de 2027, período em que passará a valer uma cláusula de rescisão contratual fixada em 150 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 892 milhões. A busca dos Reds por um novo ponta-direita de origem ocorre mesmo após os investimentos pesados feitos em reforços ofensivos, a exemplo de Bradley Barcola e Victor Muñoz, que custaram juntos 165 milhões de euros (R$ 894 milhões). No entanto, a comissão técnica identificou que ambos os jogadores demonstram melhor rendimento atuando pelo flanco esquerdo, deixando uma lacuna técnica na mesma faixa de campo que era ocupada por Salah.

Canhoto, Rayan atua exatamente na ponta direita tanto na equipe inglesa quanto nas convocações para a Seleção Brasileira. Desde sua chegada à Premier League em janeiro de 2026, o jovem atacante acumulou 15 partidas, cinco gols e duas assistências em sua primeira meia temporada, mantendo o ritmo na atual campanha com um gol em cinco aparições, sendo quatro delas na condição de titular.

Valorização no mercado europeu

De acordo com os dados de desempenho e valorização de mercado da temporada 2026/27 no Transfermarkt, a ascensão do atacante de 20 anos no futebol europeu — avaliado em 60 milhões de euros — chamou a atenção dos principais analistas de scout do continente.

Qual clube demonstrou interesse na contratação do atacante Rayan?

O Liverpool colocou o brasileiro em seu radar para reforçar o setor ofensivo a partir de janeiro de 2027.

Qual é o valor estimado da cláusula de rescisão do jogador?

A multa rescisória prevista no contrato de Rayan com o Bournemouth é de 150 milhões de euros, aproximadamente R$ 892 milhões.

Por que o Liverpool busca um novo ponta-direita se já contratou reforços?

Embora tenha investido em nomes como Bradley Barcola e Victor Muñoz, o clube avalia que eles rendem melhor pelo lado esquerdo, restando a necessidade de um especialista nato para a ala direita, mesma posição de Mohamed Salah.

Quando Rayan se transferiu para o futebol inglês?

O atacante ex-Vasco chegou à Inglaterra na janela de janeiro de 2026, disputando a segunda metade da temporada europeia pelo Bournemouth.

Onde é possível acompanhar o desempenho detalhado do atleta?

Plataformas especializadas de estatísticas e mercado, como o Transfermarkt, detalham minuciosamente a minutagem, gols e valorização de mercado do jogador na temporada 2026/27.