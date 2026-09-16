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Fórmula 1 anuncia que GP de São Paulo terá corrida Sprint em 2027

Grande Prêmio de São Paulo receberá corrida Sprint no campeonato mundial de Fórmula 1 2027; confira o anúncio

Fórmula 1: GP de Interlagos retorna para o calendário de corridas Sprint em 2027 (Beto Issa/Fórmula 1/Governo de SP/Flickr)

Fórmula 1: GP de Interlagos retorna para o calendário de corridas Sprint em 2027 (Beto Issa/Fórmula 1/Governo de SP/Flickr)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10h07.

Última atualização em 16 de setembro de 2026 às 10h17.

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O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, irá receber uma novidade emocionante para os fãs da Fórmula 1 em 2027: o retorno da corrida Sprint. A informação foi revelada nesta quarta-feira, 16, pela categoria em um post nas redes sociais.

A 'minicorrida' da Fórmula 1 deixou a programação do Grande Prêmio de São Paulo após alterações no calendário oficial da categoria em 2026.

Retorno da sprint ao GP de São Paulo

No final de 2025, a Fórmula 1 revelou o calendário oficial da temporada de 2026, incluindo quais cidades receberiam a corrida Sprint. São Paulo manteve a atividade em sua programação por cinco anos consecutivos.

A mudança no calendário decepcionou fãs ao redor do mundo, que demonstraram seu descontentamento com a situação por meio de publicações nas redes sociais. Agora, o público pode comemorar.

Nesta quarta-feira, 16, a Fórmula 1 revelou que o Grande Prêmio da cidade irá voltar a ser palco da Sprint ano ano que vem. Os Grandes Prêmios do Bahrein, Austrália, Japão, Canadá, Mônaco, Silverstone, Itália, Qatar e Abu Dhabi também receberão o formato especial.

O que é a corrida Sprint?

Durante seis etapas ao ano, a Fórmula 1 tem duas corridas em um único fim de semana. Além da prova principal no domingo, também é realizada a corrida sprint no sábado.

A corrida Sprint, conhecida como 'minicorrida', é uma competição mais curta, em que o número de voltas completas não deve ultrapassar a distância total de 100 km ou o limite de 60 minutos. Caso a duração ultrapasse esse período, a competição será encerrada.

Apesar de ser considerada algo "extra" no calendário, a sprint pode ser essencial para a decisão no Mundial de Fórmula 1, já que cede pontos aos oito primeiros colocados. O vencedor recebe oito pontos no campeonato; o segundo colocado, sete, e assim sucessivamente até o oitavo lugar, com um ponto.

Quais GPs estão no calendário de Sprint de 2026?

  • 14/03: GP da China (Circuito Internacional de Xangai)
  • 02/05: GP de Miami (Autódromo Internacional de Miami)
  • 23/05: GP do Canadá (Circuito Gilles Villeneuve)
  • 04/07: GP da Inglaterra (Circuito de Silverstone)
  • 22/08: GP da Holanda (Circuito de Zandvoort)
  • 10/10: GP de Singapura (Circuito de Marina Bay)

Confira o calendário de Sprint da temporada 2027

  • 13/03: GP do Bahrein
  • 03/04: GP da Austrália
  • 10/04: GP do Japão
  • 22/05: GP do Canadá
  • 05/06: GP de Mônaco
  • 03/07: GP do Reino Unido
  • 04/09: GP da Itália
  • 06/11: GP do Brasil
  • 04/12: GP do Qatar
  • 11/12: GP de Abu Dhabi

 

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