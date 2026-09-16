Fórmula 1 anuncia que GP de São Paulo terá corrida Sprint em 2027

Fórmula 1: GP de Interlagos retorna para o calendário de corridas Sprint em 2027 (Beto Issa/Fórmula 1/Governo de SP/Flickr)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10h07.
Última atualização em 16 de setembro de 2026 às 10h17.
O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, irá receber uma novidade emocionante para os fãs da Fórmula 1 em 2027: o retorno da corrida Sprint. A informação foi revelada nesta quarta-feira, 16, pela categoria em um post nas redes sociais.
A 'minicorrida' da Fórmula 1 deixou a programação do Grande Prêmio de São Paulo após alterações no calendário oficial da categoria em 2026.
No final de 2025, a Fórmula 1 revelou o calendário oficial da temporada de 2026, incluindo quais cidades receberiam a corrida Sprint. São Paulo manteve a atividade em sua programação por cinco anos consecutivos.
A mudança no calendário decepcionou fãs ao redor do mundo, que demonstraram seu descontentamento com a situação por meio de publicações nas redes sociais. Agora, o público pode comemorar.
Tiraram... tiraram Interlagos do calendario Sprint no ano que vem. A unica que tinha corridas boas. A Liberty odeia o proprio produto
— F1 Mil Grau (@f1milgrau) July 26, 2025
tiraram a sprint em interlagos que era o único lugar que ainda entregava algo decente? complicado https://t.co/Rtdb5oWwUN
— luiza (@lewisharmilton) July 26, 2025
Nesta quarta-feira, 16, a Fórmula 1 revelou que o Grande Prêmio da cidade irá voltar a ser palco da Sprint ano ano que vem. Os Grandes Prêmios do Bahrein, Austrália, Japão, Canadá, Mônaco, Silverstone, Itália, Qatar e Abu Dhabi também receberão o formato especial.
Durante seis etapas ao ano, a Fórmula 1 tem duas corridas em um único fim de semana. Além da prova principal no domingo, também é realizada a corrida sprint no sábado.
A corrida Sprint, conhecida como 'minicorrida', é uma competição mais curta, em que o número de voltas completas não deve ultrapassar a distância total de 100 km ou o limite de 60 minutos. Caso a duração ultrapasse esse período, a competição será encerrada.
Apesar de ser considerada algo "extra" no calendário, a sprint pode ser essencial para a decisão no Mundial de Fórmula 1, já que cede pontos aos oito primeiros colocados. O vencedor recebe oito pontos no campeonato; o segundo colocado, sete, e assim sucessivamente até o oitavo lugar, com um ponto.
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