Esporte
Fase de grupos copa 2026

Quando vai ser a despedida de Messi da Argentina?

A cerimônia acontecerá no estádio Monumental, casa do River Plate

(PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

(PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 19h46.

Última atualização em 15 de setembro de 2026 às 19h49.

Priorizar nos meus resultados Google

A despedida de Lionel Messi da seleção argentina já tem data marcada. O craque fará sua última partida com a camisa da Albiceleste no amistoso contra o Benin, marcado para o dia 6 de outubro, em Buenos Aires.

O anúncio acontece duas semanas após o atacante, aos 39 anos, comunicar sua aposentadoria da seleção argentina. Ao longo de sua trajetória, Messi liderou a equipe na conquista da Copa do Mundo de 2022 e também esteve presente nas campanhas que renderam os vice-campeonatos mundiais de 2014 e 2026.

O presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmou nesta terça-feira (15) que a entidade preparou uma homenagem especial para o camisa 10.

"Decidimos convidar o melhor jogador do mundo, símbolo da nossa seleção e nosso capitão, Lionel Andrés Messi, para que tenha a despedida que realmente merece", declarou o dirigente em vídeo divulgado nas redes sociais.

Onde vai ser a cerimônia

A cerimônia acontecerá no estádio Monumental, casa do River Plate. Além disso, Tapia revelou que todos os integrantes do elenco campeão mundial no Catar, em 2022, foram convidados para participar da homenagem.

Segundo o presidente da AFA, após a confirmação da presença de Messi, os campeões do mundo receberam o convite para comparecer ao evento ao lado de seus familiares. A expectativa é de que o reencontro torne a noite ainda mais marcante para os torcedores argentinos.

Antes da despedida do camisa 10, a Argentina disputará outros dois amistosos. O primeiro será diante da Bolívia, no dia 30 de setembro, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Em seguida, a equipe enfrentará Burkina Faso, em 3 de outubro, já em Buenos Aires.

A partida contra o Benin também marcará o primeiro compromisso da seleção argentina em casa desde a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, disputada em 19 de julho, em East Rutherford, nos Estados Unidos. O confronto encerrará oficialmente a trajetória de Messi com a camisa da seleção nacional.

Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:Lionel MessiArgentina

Mais de Esporte

De olho no substituto de ídolo: Liverpool monitora Rayan e negócio pode chegar a R$ 900 milhões

Por R$ 514 milhões, CR7 pode virar dono do Al Nassr, seu atual clube

Verstappen contra 100 karts: veja onde assistir ao desafio

Vasco x Santa Fe: IA projeta resultado do confronto

Mais na Exame

Brasil

Dino pede vista: entenda os próximos passos no julgamento do STF

Carreira

Justiça suspende regra de Trump que mudaria permanência de estudantes e jornalistas nos EUA

Pop

A 'Fazenda 18' terá eliminação nesta semana? Veja o calendário

ESG

De avanços a contradições: o que os países do BRICS ensinam diante da crise climática