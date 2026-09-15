Quando vai ser a despedida de Messi da Argentina?

O anúncio acontece duas semanas após o atacante, aos 39 anos, comunicar sua aposentadoria da seleção argentina. Ao longo de sua trajetória, Messi liderou a equipe na conquista da Copa do Mundo de 2022 e também esteve presente nas campanhas que renderam os vice-campeonatos mundiais de 2014 e 2026.

O presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmou nesta terça-feira (15) que a entidade preparou uma homenagem especial para o camisa 10.

"Decidimos convidar o melhor jogador do mundo, símbolo da nossa seleção e nosso capitão, Lionel Andrés Messi, para que tenha a despedida que realmente merece", declarou o dirigente em vídeo divulgado nas redes sociais.

Onde vai ser a cerimônia

A cerimônia acontecerá no estádio Monumental, casa do River Plate. Além disso, Tapia revelou que todos os integrantes do elenco campeão mundial no Catar, em 2022, foram convidados para participar da homenagem.

Segundo o presidente da AFA, após a confirmação da presença de Messi, os campeões do mundo receberam o convite para comparecer ao evento ao lado de seus familiares. A expectativa é de que o reencontro torne a noite ainda mais marcante para os torcedores argentinos.

Antes da despedida do camisa 10, a Argentina disputará outros dois amistosos. O primeiro será diante da Bolívia, no dia 30 de setembro, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Em seguida, a equipe enfrentará Burkina Faso, em 3 de outubro, já em Buenos Aires.

A partida contra o Benin também marcará o primeiro compromisso da seleção argentina em casa desde a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, disputada em 19 de julho, em East Rutherford, nos Estados Unidos. O confronto encerrará oficialmente a trajetória de Messi com a camisa da seleção nacional.

Com informações da AFP