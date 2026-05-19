Boca Juniors x Cruzeiro: horário, onde assistir e cenário do jogo

Boca Juniors e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira, 19 de maio, às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera, em Buenos Aires, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto é válido pelo Grupo D.

Boca Juniors joga em casa para voltar à briga pelo topo

O Boca Juniors ocupa a 3ª colocação do Grupo D, com 6 pontos em 4 jogos — duas vitórias e duas derrotas —, 5 gols marcados, 3 sofridos e saldo de +2, com aproveitamento de 50%.

O Xeneize não tem margem para errar: uma derrota pode complicar de vez a classificação às oitavas de final.

Cruzeiro quer manter posição no topo

O Cruzeiro aparece na 2ª colocação, empatado em pontos com o Universidad Católica — ambos com 7 pontos em 4 jogos —, mas com campanha de duas vitórias, um empate e uma derrota, 3 gols marcados, 2 sofridos e saldo de +1, com aproveitamento de 58%.

Na última rodada, a Raposa perdeu para o Universidad Católica e agora tenta se reerguer fora de casa para manter a posição de classificação.

Onde assistir Boca Juniors x Cruzeiro ao vivo?

A partida terá transmissão da Paramount+.

Que horas é o jogo Boca Juniors x Cruzeiro hoje?

O confronto acontece às 21h30 (de Brasília).