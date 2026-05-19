Always Ready x Mirassol: horário, onde assistir e cenário do jogo

MIRASSOL, BRAZIL - OCTOBER 15: Reinaldo of Mirassol celebrates after scoring the team's second goal during a Brasileirao 2025 match between Mirassol and Internacional at Estadio Municipal Jose Maria de Campos Maia on October 15, 2025 in Mirassol, Brazil. (Photo by Raphael Marques/Sports Press Photo/Getty Images)
Publicado em 19 de maio de 2026 às 09h43.
Always Ready e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira, 19 de maio, às 21h (de Brasília), no estádio Tigo La Huerta, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo é válido pelo Grupo G.
O Mirassol é o líder do Grupo G, com 9 pontos em 4 jogos — três vitórias e uma derrota —, 5 gols marcados, 2 sofridos e saldo de +3, com aproveitamento de 75%.
Na última rodada, o clube paulista venceu o LDU por 2 a 0, em casa, e chega embalado para o confronto na Bolívia.
O Always Ready ocupa a lanterna do Grupo G, com apenas 3 pontos em 4 jogos — uma vitória e três derrotas —, 4 gols marcados e 4 sofridos, com aproveitamento de 25%.
Na rodada anterior, o time boliviano goleou o Lanús por 4 a 0, no Municipal de El Alto, e tenta aproveitar o fator casa para se reabilitar na competição.
A partida terá transmissão da Paramount+.
