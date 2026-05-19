Motorola lança moto g max no Brasil com câmera de 200 MP

A Motorola anunciou na última segunda, 18, o moto g max no Brasil como o modelo mais avançado da linha moto g. O aparelho chega com a proposta de levar recursos normalmente associados a celulares mais caros para a faixa intermediária, com destaque para a câmera principal de 200 MP, tela de alto brilho e construção reforçada.

O sistema de câmeras é liderado por um sensor Ultra-Res de 200 MP com OIS, estabilização óptica de imagem, e recursos de inteligência artificial. A Motorola também usa a tecnologia Ultra Pixel, que combina pixels para melhorar a captura de luz em ambientes escuros. O conjunto ainda inclui uma câmera ultrawide de 8 MP e uma frontal de 32 MP.

Na tela, o moto g max traz um painel Extreme AMOLED Super HD de 6,8 polegadas, resolução 1,5K, taxa de atualização de 120 Hz e pico de brilho de até 5000 nits. Segundo a marca, a definição é 17% superior ao Full HD.

Resistência vira argumento central do moto g max

Além da câmera, a Motorola tenta diferenciar o aparelho pela durabilidade. O modelo tem certificação militar MIL-STD-810H, vidro Gorilla Glass 7i e proteção IP66, IP68 e IP69 contra poeira, imersão e jatos de água de alta pressão.

O celular vem com chip MediaTek Dimensity 6400, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, suporte a cartão microSD, NFC, 5G e Android 16. A bateria é de 5200 mAh, com carregamento TurboPower de 33 W.

O moto g max já está disponível nos canais oficiais da Motorola e no varejo brasileiro por R$ 2.799. As cores são PANTONE Overture, grafite, e PANTONE Blue Atoll, azul claro.