'Figurinha repetida': os jogadores da atualidade com mais participações em Copas

Com o início das vendas do álbum oficial da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira, 30, colecionadores do item provavelmente irão reconhecer algumas figurinhas de outras edições.

Alguns dos jogadores que disputarão o torneio já marcam presença em suas seleções nacionais há duas décadas, sendo possível ver diversas fases das carreiras dos atletas apenas com os adesivos.

Os maiores veteranos da Copa de 2026

Messi e CR7

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são os jogadores mais condecorados do futebol mundial ainda em atividade. Ganhadores de, conjuntamente, 13 trófeus Bola de Ouro, os atletas são os maiores veteranos da Copa do Mundo de 2026.

Ambos participam do Mundial desde 2006.

Messi vem embalado pelo título da Argentina conquistado em 2022.

Para fãs das estrelas do futebol, ver as figurinhas de ambos no álbum de 2006 pode ativar um sentido de nostalgia.

CR7 e Messi: os jogadores multipremiados estrearam na Copa do Mundo no mesmo ano (Panini / Montagem EXAME/Reprodução)

Modric e Ochoa

Além de Messi e Ronaldo, o croata Luka Modric também teve sua primeira participação na Copa do Mundo em 2006. Apesar disso, 2026 não será sua sexta vez competindo no torneio, mas a quinta, uma vez que a seleção da Croácia não se classificou para a Copa do Mundo de 2010.

Outro jogador que disputará sua quinta Copa neste ano, dessa vez em casa, é Guillemro Ochoa. O goleiro da seleção mexicana é parte do time desde 2010.