Que horas sai a convocação da seleção de Portugal para a Copa do Mundo de 2026

A convocação da seleção de Portugal para a Copa do Mundo de 2026 será divulgada nesta terça-feira, 19 de maio de 2026, às 9h (horário de Brasília), em evento oficial na Cidade do Futebol, em Oeiras, sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O anúncio será feito pelo técnico Roberto Martínez e definirá os 26 jogadores que irão disputar o Mundial, que será realizado entre Estados Unidos, Canadá e México.

Onde assistir à convocação

A transmissão oficial será feita pela DAZN, em Portugal e internacionalmente, com acesso gratuito mediante registro na plataforma.

A cobertura poderá ser acompanhada pelo site da DAZN ou pelo aplicativo, disponível para smart TVs, celulares, tablets, consoles e navegadores. O serviço também disponibiliza conteúdos da FIFA+ em formato on-demand.

Não há previsão de transmissão em TV aberta em Portugal.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira edição com 48 seleções e 104 partidas. O torneio começa em 11 de junho e termina em 19 de julho de 2026.

Portugal integra o Grupo K, ao lado de República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia. A estreia está marcada para 17 de junho, em Houston, contra a seleção africana.

Expectativa para a lista

A expectativa é de uma convocação com poucas surpresas, mantendo o núcleo de jogadores utilizados por Roberto Martínez ao longo do ciclo.

Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, deve novamente figurar como principal referência da equipe e pode ser confirmado como capitão para o torneio.