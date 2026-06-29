Esporte

Fase de grupos copa 2026

Cores, contraste e numeração: como a Fifa decide os uniformes do Mundial

A Fifa aprova cores, combinações e numeração antes mesmo da produção das camisas pelas fornecedoras

Uniformes: Entenda o regulamento que organiza contrastes, prioridades e exceções nos uniformes do torneio (FRANCK FIFE / AFP)

Uniformes: Entenda o regulamento que organiza contrastes, prioridades e exceções nos uniformes do torneio (FRANCK FIFE / AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de junho de 2026 às 14h24.

Cada seleção da Copa do Mundo precisa registrar, no mínimo, duas cores contrastantes para seus uniformes: uma escura e outra clara. Para os goleiros, a exigência sobe para três cores, o que resulta em três conjuntos distintos.

O Brasil segue esse padrão. O uniforme principal, da Nike, mantém o amarelo com detalhes verdes, calção azul e meião branco. O reserva, assinado pela Jordan, aposta em azul e preto. A CBF também disponibilizou um calção branco como alternativa, para evitar conflitos de cor em campo.

Como a Fifa define o uniforme de cada partida

A escolha de qual uniforme cada seleção usa em cada jogo cabe à Fifa. Cerca de um mês antes da Copa, a entidade informa as cores definidas para cada partida da fase de grupos. A regra geral é que as equipes joguem com seus uniformes principais sempre que possível.

Quando as cores dos dois times e da arbitragem podem gerar confusão, entra em vigor uma ordem de prioridade. O mandante tem preferência pelo uniforme principal. O visitante usa o reserva ou ajusta sua combinação de camisa, calção e meião.

A ordem de prioridade entre as seleções

A sequência de prioridade definida pela Fifa segue esta ordem: uniforme principal da seleção A, uniforme principal da seleção B, uniforme do goleiro da seleção A, uniforme do goleiro da seleção B e uniforme dos árbitros.

Se essa ordem não resolver o conflito, a Fifa pode misturar peças dos uniformes titular e reserva de uma ou ambas as seleções até alcançar um contraste adequado. A entidade garante que cada equipe utilize seu uniforme principal ao menos uma vez na fase de grupos.

Algeria's midfielder #19 Nabil Bentaleb controls the ball during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Por que o contraste é levado tão a sério?

A preocupação com o contraste tem um motivo específico: o daltonismo. A condição afeta 1 em cada 12 homens e 1 em cada 200 mulheres no mundo. Um documento produzido pela UEFA, Federação Inglesa e a organização Color Blindness Awareness mapeou combinações de difícil distinção para daltônicos, como vermelho e verde, vermelho e preto, e azul e roxo.

A regra da numeração nas camisas

A numeração das camisas também segue regra fixa. Com listas de 26 jogadores, os números vão de 1 a 26, exibidos no peito, na frente do calção e nas costas, junto ao nome do atleta. A única restrição recai sobre o número 1, reservado a um dos goleiros convocados.

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