Cores, contraste e numeração: como a Fifa decide os uniformes do Mundial

Cada seleção da Copa do Mundo precisa registrar, no mínimo, duas cores contrastantes para seus uniformes: uma escura e outra clara. Para os goleiros, a exigência sobe para três cores, o que resulta em três conjuntos distintos.

O Brasil segue esse padrão. O uniforme principal, da Nike, mantém o amarelo com detalhes verdes, calção azul e meião branco. O reserva, assinado pela Jordan, aposta em azul e preto. A CBF também disponibilizou um calção branco como alternativa, para evitar conflitos de cor em campo.

Como a Fifa define o uniforme de cada partida

A escolha de qual uniforme cada seleção usa em cada jogo cabe à Fifa. Cerca de um mês antes da Copa, a entidade informa as cores definidas para cada partida da fase de grupos. A regra geral é que as equipes joguem com seus uniformes principais sempre que possível.

Quando as cores dos dois times e da arbitragem podem gerar confusão, entra em vigor uma ordem de prioridade. O mandante tem preferência pelo uniforme principal. O visitante usa o reserva ou ajusta sua combinação de camisa, calção e meião.

A ordem de prioridade entre as seleções

A sequência de prioridade definida pela Fifa segue esta ordem: uniforme principal da seleção A, uniforme principal da seleção B, uniforme do goleiro da seleção A, uniforme do goleiro da seleção B e uniforme dos árbitros.

Se essa ordem não resolver o conflito, a Fifa pode misturar peças dos uniformes titular e reserva de uma ou ambas as seleções até alcançar um contraste adequado. A entidade garante que cada equipe utilize seu uniforme principal ao menos uma vez na fase de grupos.

Algeria's midfielder #19 Nabil Bentaleb controls the ball during the 2026 World Cup Group J football match between Argentina and Algeria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 16, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Por que o contraste é levado tão a sério?

A preocupação com o contraste tem um motivo específico: o daltonismo. A condição afeta 1 em cada 12 homens e 1 em cada 200 mulheres no mundo. Um documento produzido pela UEFA, Federação Inglesa e a organização Color Blindness Awareness mapeou combinações de difícil distinção para daltônicos, como vermelho e verde, vermelho e preto, e azul e roxo.

A regra da numeração nas camisas

A numeração das camisas também segue regra fixa. Com listas de 26 jogadores, os números vão de 1 a 26, exibidos no peito, na frente do calção e nas costas, junto ao nome do atleta. A única restrição recai sobre o número 1, reservado a um dos goleiros convocados.