Moraes mantém prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas proíbe visitas por 30 dias

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve nesta sexta-feira, 17, a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na mesma decisão, porém, reforçou as restrições impostas ao cumprimento da medida ao concluir que Bolsonaro descumpriu as cautelares ao elaborar uma carta em apoio à pré-candidatura à Presidência de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro.

Ao analisar o caso, Moraes acompanhou o posicionamento da Procuradoria-Geral da República (PGR), que avaliou não haver elementos para determinar o retorno imediato do ex-presidente ao regime fechado. Ainda assim, o ministro estabeleceu novas limitações com o objetivo de impedir qualquer atuação de Bolsonaro que possa interferir no processo eleitoral de 2026.

Entre as determinações, Alexandre de Moraes proibiu, por 30 dias, a realização de visitas sociais ao ex-presidente. Permanecem autorizados apenas os atendimentos médicos, fisioterapêuticos e os encontros com advogados. Já o senador Flávio Bolsonaro seguirá impedido de visitar o pai pelo período de 90 dias, conforme decisão anterior, em razão da divulgação da carta nas redes sociais.

*Em atualização.