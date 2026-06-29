Casemiro recebe cartão amarelo no duelo do Brasil contra o Japão

Casemiro: o volante recebeu amarelo após falta em Junya Ito (Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Publicado em 29 de junho de 2026 às 14h25.
O volante Casemiro foi o primeiro jogador do Brasil a receber cartão amarelo no duelo contra o Japão. A advertência ocorreu aos 14 minutos do primeiro tempo.
O brasileiro foi punido pelo árbitro italiano Maurizio Mariani após falta em Junya Ito. Casemiro tentou cortar a bola com um carrinho na entrada da área brasileira, mas acabou acertando o jogador japonês.
Na Copa do Mundo, um jogador cumpre suspensão automática ao receber dois cartões amarelos em partidas diferentes. No entanto, a Fifa prevê o zeramento das advertências em momentos específicos da competição, sendo o primeiro deles ao término da fase de grupos.
Com isso, os atletas da Seleção Brasileira que foram advertidos com cartão amarelo na primeira fase iniciam o confronto diante do Japão sem pendências, já que todos os cartões foram zerados antes do início do mata-mata.