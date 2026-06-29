Esporte

Fase de grupos copa 2026

Casemiro recebe cartão amarelo no duelo do Brasil contra o Japão

O volante foi o primeiro jogador da Seleção Brasileira a receber cartão no confronto contra os japoneses

Casemiro: o volante recebeu amarelo após falta em Junya Ito (Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Casemiro: o volante recebeu amarelo após falta em Junya Ito (Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 29 de junho de 2026 às 14h25.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

O volante Casemiro foi o primeiro jogador do Brasil a receber cartão amarelo no duelo contra o Japão. A advertência ocorreu aos 14 minutos do primeiro tempo.

O brasileiro foi punido pelo árbitro italiano Maurizio Mariani após falta em Junya Ito. Casemiro tentou cortar a bola com um carrinho na entrada da área brasileira, mas acabou acertando o jogador japonês.

Suspensão

Na Copa do Mundo, um jogador cumpre suspensão automática ao receber dois cartões amarelos em partidas diferentes. No entanto, a Fifa prevê o zeramento das advertências em momentos específicos da competição, sendo o primeiro deles ao término da fase de grupos.

Com isso, os atletas da Seleção Brasileira que foram advertidos com cartão amarelo na primeira fase iniciam o confronto diante do Japão sem pendências, já que todos os cartões foram zerados antes do início do mata-mata.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoBrasilJapão

Mais de Esporte

Cores, contraste e numeração: como a Fifa decide os uniformes do Mundial

Por que torcedores de Bangladesh são tão fanáticos pela Seleção Brasileira?

Mercado Livre e Fifa se unem contra falsificação na Copa do Mundo 2026

Mais na Exame

Esporte

Cores, contraste e numeração: como a Fifa decide os uniformes do Mundial

Pop

Adaptação de livros para o streaming cresceu 73% desde 2023, aponta pesquisa

Marketing

Cannes Lions 2026 tem mais creators, mas protagonismo é questionável

Future of Money

Strategy abre caminho para vender US$ 1,25 bilhão em bitcoin, mas analista vê sinal positivo