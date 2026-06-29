Casemiro recebe cartão amarelo no duelo do Brasil contra o Japão

O volante Casemiro foi o primeiro jogador do Brasil a receber cartão amarelo no duelo contra o Japão. A advertência ocorreu aos 14 minutos do primeiro tempo.

O brasileiro foi punido pelo árbitro italiano Maurizio Mariani após falta em Junya Ito. Casemiro tentou cortar a bola com um carrinho na entrada da área brasileira, mas acabou acertando o jogador japonês.

Suspensão

Na Copa do Mundo, um jogador cumpre suspensão automática ao receber dois cartões amarelos em partidas diferentes. No entanto, a Fifa prevê o zeramento das advertências em momentos específicos da competição, sendo o primeiro deles ao término da fase de grupos.

Com isso, os atletas da Seleção Brasileira que foram advertidos com cartão amarelo na primeira fase iniciam o confronto diante do Japão sem pendências, já que todos os cartões foram zerados antes do início do mata-mata.