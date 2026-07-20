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Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo Feminina 2027: como se cadastrar para comprar ingressos

Registro gratuito da Fifa permite que fãs recebam informações sobre datas de venda e etapas de comercialização dos bilhetes

Seleção feminina: Copa do Mundo acontece no Brasil em 2027 (Lívia Villas Boas/CBF)

Seleção feminina: Copa do Mundo acontece no Brasil em 2027 (Lívia Villas Boas/CBF)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 20 de julho de 2026 às 18h29.

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Os torcedores que desejam acompanhar a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho, já podem se cadastrar para receber informações sobre a venda de ingressos.

O objetivo da iniciativa Fifa é criar uma base de interessados e manter os fãs informados sobre todas as atualizações relacionadas ao processo de comercialização dos bilhetes. Os torcedores que realizarem o cadastro receberão, por e-mail, informações sobre datas de venda, etapas de solicitação e outras novidades envolvendo a competição.

Para participar, é necessário acessar a plataforma oficial da Fifa e preencher um formulário com um endereço de e-mail válido. Depois do registro inicial, o interessado deverá informar dados pessoais, como nome e país de origem, para concluir a manifestação de interesse.

A entidade reforça que o cadastro não representa uma garantia de compra dos ingressos. O registro também não significa uma reserva ou prioridade em uma eventual fila de aquisição das entradas. A proposta é apenas permitir que os torcedores acompanhem antecipadamente o calendário oficial de vendas.

A expectativa da Fifa é de uma grande procura pelos ingressos para o Mundial Feminino, que terá o Brasil como sede pela primeira vez. A competição será disputada em oito cidades brasileiras, espalhadas por diferentes regiões do país.

Copa Feminina terá abertura em SP e final no Maracanã

A edição de 2027 contará com partidas em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Recife e Fortaleza.

A partida de abertura do torneio será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, enquanto a grande final está marcada para o Maracanã, no Rio de Janeiro.

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