Copa do Mundo 2026: veja os resultados dos jogos de ontem, 29

Copa do Mundo 2026: Gabriel Martinelli marcou nos acréscimos e garantiu a vitória sobre o Japão e a vaga nas oitavas de final. (Paul ELLIS / AFP)
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Publicado em 30 de junho de 2026 às 05h57.
A Copa do Mundo de 2026 teve nesta segunda-feira, 29, três jogos pela fase de 16 avos de final — a nova etapa eliminatória criada com o aumento do Mundial para 48 seleções.
Brasil, Paraguai e Marrocos avançaram às oitavas de final, completando o quarteto de classificados que já tinha o Canadá, vencedor no domingo, 28.
A Seleção Brasileira sofreu, mas venceu o Japão por 2 a 1, no NRG Stadium, em Houston, e garantiu vaga nas oitavas de final. Os japoneses saíram na frente aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Kaishu Sano aproveitou um erro de saída de bola de Danilo, avançou pelo meio e bateu rasteiro no canto, sem chances para Alisson.
O Brasil cresceu na etapa final e empatou logo aos 11 minutos: Gabriel Magalhães cruzou da entrada da área e Casemiro subiu sozinho para cabecear no fundo da rede — aos 34 anos, o volante se tornou o segundo jogador mais velho da história a marcar pelo Brasil em uma Copa do Mundo, atrás apenas de Bebeto.
Já nos acréscimos, aos 49 minutos, Rayan roubou a bola no ataque, tocou para Bruno Guimarães, que serviu Gabriel Martinelli dentro da área. O atacante bateu cruzado, contou com desvio em Suzuki, e confirmou a virada brasileira.
Nas oitavas de final, o Brasil enfrenta o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, que jogam nesta terça-feira, 30, às 14h.
Em uma das maiores surpresas da Copa até aqui, o Paraguai eliminou a tetracampeã mundial Alemanha nos pênaltis, por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, em Boston.
Os paraguaios abriram o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, com Julio Enciso cabeceando após cruzamento de Matías Galarza. A Alemanha buscou o empate logo no início do segundo tempo, com Kai Havertz aproveitando levantamento de Florian Wirtz.
Na prorrogação, os alemães chegaram a marcar com Jonathan Tah, mas o gol foi anulado pelo VAR por falta no goleiro paraguaio. Nos pênaltis, o goleiro Orlando Gill foi o grande herói: defendeu as cobranças de Havertz e Nick Woltemade, enquanto pelo lado paraguaio converteram Maurício, Gustavo Gómez, Matías Galarza e José Canale, autor da cobrança decisiva. Com a eliminação alemã, o Brasil segue como único pentacampeão do Mundial.
O Paraguai aguarda o confronto entre França e Suécia, nesta terça-feira, para conhecer o adversário das oitavas, marcadas para sábado, 4 de julho.
Já na madrugada desta terça-feira, 30, o Marrocos eliminou a Holanda também nos pênaltis, por 3 a 2, depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, em Monterrey, no México.
Os holandeses abriram o placar aos 27 minutos do segundo tempo com Cody Gakpo, mas o Marrocos buscou o empate nos acréscimos, aos 46 minutos, com um cabeceio do zagueiro Issa Diop, após cruzamento de Chemsdine Talbi.
A disputa de pênaltis foi marcada por erros dos dois lados: pela Holanda, Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville desperdiçaram suas cobranças; pelo Marrocos, apenas Neil El Aynaoui e Achraf Hakimi erraram, ambos acertando a trave.
O goleiro Bono foi decisivo ao defender a cobrança de Summerville, e Ismael Saibari converteu o pênalti que classificou os marroquinos.
Nas oitavas de final, o Marrocos enfrenta o Canadá, no sábado, 4 de julho, em Houston.
O mata-mata da Copa do Mundo começou no domingo, 28, com a vitória do Canadá sobre a África do Sul por 1 a 0, no SoFi Stadium, em Los Angeles.
O jogo só foi decidido nos acréscimos do segundo tempo, aos 46 minutos: Jacob Shaffelburg cruzou pela direita, a defesa sul-africana afastou parcialmente, e Stephen Eustáquio dominou a sobra no peito para bater no canto, sem chances para o goleiro Ronwen Williams.
Com o resultado, o Canadá fez história ao alcançar pela primeira vez as oitavas de final de uma Copa do Mundo, enquanto a África do Sul encerrou sua participação no torneio.