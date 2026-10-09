Palmeiras x Corinthians: onde assistir, prováveis escalações e horário

RESUMO | O Palmeiras recebe o Corinthians neste domingo, 11, às 17h30, no Nubank Parque, em clássico válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, com cenários opostos na tabela e arbitragem de Anderson Daronco.

O principal clássico do futebol paulista acontece neste domingo, 11, às 17h30, quando Palmeiras e Corinthians entram em campo no Nubank Parque para disputar a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá arbitragem de Anderson Daronco e transmissão ao vivo para todo o país pela TV Globo (aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

O retrospecto de Fernando Diniz, demitido do Corinthians após 33 jogos

Enquanto a equipe alviverde briga de forma consistente na parte de cima da tabela de classificação, o momento alvinegro exige respostas imediatas. O Corinthians chega para o clássico após troca na comissão técnica, precisando somar pontos urgentes para se distanciar da zona de perigo do campeonato. O Verdão ocupa a segunda colocação do campeonato, enquanto o Timão está em 16º.

Panorama das equipes e prováveis escalações

O Palmeiras vai a campo sob o comando do auxiliar técnico João Martins, já que o técnico Abel Ferreira cumpre suspensão automática. A provável escalação do Verdão conta com: Carlos Miguel; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur (ou Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista (ou Andreas Pereira), Maurício; Allan (ou Jhon Arias), Flaco López e Vitor Roque.

Do outro lado, o Corinthians tenta reorganizar sua estrutura tática após a recente saída de Fernando Diniz. O time terá desfalques importantes, como o meia Rodrigo Garro e o atacante Kaio César, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido na última rodada contra o Internacional. A provável formação titular tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (Iago Machado), Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Onde assistir ao Dérbi

TV aberta: TV Globo

TV Globo Pay-per-view: Premiere

Retrospecto histórico do Dérbi no Brasileirão

O clássico centenário entre Palmeiras e Corinthians carrega um dos históricos mais equilibrados e tradicionais do esporte nacional. Em 66 partidas oficiais contabilizadas no cômputo geral da elite nacional, a vantagem alviverde é estreita:

Vitórias do Palmeiras: 24 triunfos (36%) Empates: 22 igualdades (33%) Vitórias do Corinthians: 19 triunfos (29%)



Analisando o comportamento do clássico com mando de campo invertido, o equilíbrio se mantém:

Na casa do Palmeiras (32 jogos): 13 vitórias do Verdão, 12 empates e 7 triunfos do Corinthians.

13 vitórias do Verdão, 12 empates e 7 triunfos do Corinthians. Na casa do Corinthians (34 jogos): 12 vitórias alvinegras, 11 empates e 11 triunfos palmeirenses.

O último encontro entre os rivais ocorreu na 11ª rodada do Brasileirão 2026, disputado em abril na Neo Química Arena, e terminou em um tenso empate sem gols (0 a 0).

Quando e onde será o jogo entre Palmeiras e Corinthians?

O Dérbi acontece neste domingo, 11, às 17h30, no Nubank Parque.

Onde assistir à partida?

A transmissão ao vivo será feita pela TV Globo (aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

Quem são os desfalques do Corinthians para o clássico?

O meia Rodrigo Garro e o atacante Kaio César estão suspensos e ficam de fora da partida.

Como está o retrospecto histórico geral do confronto no Brasileirão?

Em 66 jogos disputados, o Palmeiras soma 24 vitórias contra 19 do Corinthians, além de 22 empates.