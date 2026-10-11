Corinthians anuncia Clarence Seedorf como novo técnico até o fim de 2027

O Corinthians acertou a contratação do técnico Clarence Seedorf para comandar a equipe masculina de futebol. O neerlandês de 50 anos assina contrato até o fim de 2027 e assume o lugar de Fernando Diniz, demitido após sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro.

"Assumir esse desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, cada minuto, cada vitória", afirmou o novo técnico corinthiano, em comunicado divulgado pelo clube.

O presidente Osmar Stabile disse que a escolha levou em conta o perfil de trabalho idealizado para o clube e que Seedorf e sua comissão técnica vão ajudar a superar o momento delicado na competição.

O executivo de futebol, Marcelo Paz, destacou que "foi um grande trabalho em conjunto para concluir esta negociação. Seedorf é um profissional gabaritado, multicampeão como atleta e que tem uma grande formação acadêmica. Já esteve no futebol brasileiro, algo muito importante para a nossa escolha por ele. Tivemos ótimas conversas e vamos iniciar esta parceria da melhor forma possível".

Trajetória

Como jogador, Seedorf foi um dos grandes meio-campistas do fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. Conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões da UEFA, por Ajax, Real Madrid e Milan (duas vezes). Disputou a Copa do Mundo de 1998, quando a seleção dos Países Baixos terminou em quarto lugar, e atuou em três Eurocopas.

Antes de se aposentar, passou pelo Botafogo, entre 2012 e 2013. Em 2014, começou a carreira de técnico no Milan, e depois comandou Shenzhen FC (China), Deportivo La Coruña (Espanha) e a seleção de Camarões. Até agora, integrava o conselho de supervisão da Federação Neerlandesa de Futebol (KNVB).

Nascido em Paramaribo, no Suriname, Seedorf cresceu em Almere, nos Países Baixos. Além do neerlandês, fala inglês, espanhol, italiano e português.