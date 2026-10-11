Lula vai à Paulista e Flávio reúne prefeitos no centro de São Paulo neste domingo

O estado de São Paulo virou um dos principais campos de batalha político do segundo turno presidencial. Neste domingo, 11, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) cumprem agendas estratégicas na capital.

Os candidatos se articulam para consolidar apoios no maior colégio eleitoral do país, após um primeiro turno acirrado — encerrado com 47,03% dos votos para Flávio e 45,16% para Lula.

Atos pelo Brasil em prol de Lula

O presidente Lula participa de um ato na Avenida Paulista ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de aliados. A estratégia da campanha petista prioriza a presença nas ruas e acenos à classe média e pequenos empreendedores.

A manifestação será realizada em frente ao MASP, com concentração às 11h e caminhada prevista para começar às 13h. Além de Lula, outros aliados como Guilherme Boulos e Geraldo Alckmin também confirmaram presença. O evento é divulgado como “Fandoms na Rua” e “Marcha pela Democracia”.

Além de São Paulo, outros estados brasileiros terão atos pró-Lula neste domingo. Em Goiânia (GO), às 15h, haverá uma concentração na Praça Universitária, com caminhada até a Praça Cívica. Já em Recife (PE), a partir das 14h, no Parque 13 de Maio, estudantes se preparam para uma mobilização no bairro de Santo Amaro.

Na Bahia e em Minas Gerais, há mobilizações universitárias ao longo do dia em campi da UFBA e de universidades públicas mineiras, com horários definidos por cada comitê local.

Nos próximos dias, o governo pretende anunciar um pacote direcionado aos Microempreendedores Individuais (MEIs). Entre as medidas em negociação no Congresso estão o aumento do teto de faturamento do MEI para R$ 130 mil anuais e a autorização para a contratação de até dois empregados.

A agenda da semana do candidato inclui ainda encontros com caminhoneiros e sabatinas na televisão.

Alianças estratégicas e plano de Flávio Bolsonaro

No centro de São Paulo, Flávio Bolsonaro reúne-se com prefeitos e vereadores dos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. O objetivo é reverter a desvantagem sofrida na capital e em cidades vizinhas no primeiro turno.

O evento conta com o apoio do governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e de senadores eleitos. Nos próximos dias, Flávio e Tarcísio seguem para o Vale do Paraíba para realizar atos políticos e motocarreatas pela região.