Japão na frente: quando foi a última vez que o Brasil virou um jogo de Copa do Mundo?

O gol do Japão, que colocou o Brasil em desvantagem por 1 a 0 na Copa do Mundo de 2026, recoloca em evidência um cenário que tem sido recorrente para a seleção em edições recentes do torneio: a dificuldade de reação após sofrer o primeiro gol.

Na atual Copa, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, a equipe brasileira saiu atrás no placar também na primeira rodada da fase de grupos, quando Marrocos abriu o marcador, em mais uma falha do setor defensivo brasileiro.

Desde a Copa de 2014, o Brasil acumula partidas em que sofreu o primeiro gol sem conseguir vencer. Nesse período, considerando jogos de Copa do Mundo, a seleção registra três derrotas e dois empates quando sai em desvantagem.

A última vez em que a equipe conseguiu reverter esse cenário em um Mundial segue sendo justamente o torneio realizado no Brasil. Na abertura contra a Croácia, em 12 de junho de 2014, a seleção sofreu um gol contra de Marcelo, mas reagiu e venceu por 3 a 1.