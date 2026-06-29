Esporte

Fase de grupos copa 2026

Japão na frente: quando foi a última vez que o Brasil virou um jogo de Copa do Mundo?

Desde a Copa de 2014, o Brasil acumula partidas em que sofreu o primeiro gol sem conseguir vencer

Sano comemora o primeiro gol do Japão contra o Brasil em Houston (SAM WASSON/EFE)

Sano comemora o primeiro gol do Japão contra o Brasil em Houston (SAM WASSON/EFE)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 14h53.

O gol do Japão, que colocou o Brasil em desvantagem por 1 a 0 na Copa do Mundo de 2026, recoloca em evidência um cenário que tem sido recorrente para a seleção em edições recentes do torneio: a dificuldade de reação após sofrer o primeiro gol.

Na atual Copa, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, a equipe brasileira saiu atrás no placar também na primeira rodada da fase de grupos, quando Marrocos abriu o marcador, em mais uma falha do setor defensivo brasileiro.

Desde a Copa de 2014, o Brasil acumula partidas em que sofreu o primeiro gol sem conseguir vencer. Nesse período, considerando jogos de Copa do Mundo, a seleção registra três derrotas e dois empates quando sai em desvantagem.

A última vez em que a equipe conseguiu reverter esse cenário em um Mundial segue sendo justamente o torneio realizado no Brasil. Na abertura contra a Croácia, em 12 de junho de 2014, a seleção sofreu um gol contra de Marcelo, mas reagiu e venceu por 3 a 1.

Entre os confrontos mais marcantes nesse cenário de não conseguir a virada estão:

  • Brasil 1 x 7 Alemanha – semifinal da Copa de 2014
    A equipe sofreu o primeiro gol ainda no início da partida e acabou derrotada no Mineirão.
  • Brasil 0 x 3 Holanda - disputad do 3º lugar da Copa de 2014
    A equipe veio desanimada para o jogo e foi presa fácil para os europeus
  • Brasil 1 x 2 Bélgica – quartas de final da Copa de 2018
    A seleção saiu atrás com dois gols no primeiro tempo e apenas diminuiu na etapa final, sem alcançar o empate.
  • Brasil 1 x 1 Marrocos – fase de grupos da Copa de 2026
    Na estreia do atual Mundial, a equipe também começou em desvantagem e conseguiu apenas o empate.
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