Max Verstappen vence GP de Singapura de Fórmula 1 pela primeira vez

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 neste domingo, 11. O piloto dominou a prova de ponta a ponta no circuito de rua de Marina Bay após largar da pole position.

Charles Leclerc (Ferrari) terminou na segunda colocação, enquanto Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) fechou o pódio em terceiro. Foi também o primeiro triunfo dele no traçado asiático e o segundo consecutivo na temporada de 2026.

Estratégias e desgaste mecânico

A prova noturna exigiu um gerenciamento rigoroso do ritmo e do desgaste mecânico dos carros. Além do calor úmido e da exigência física do traçado urbano, a disputa foi moldada por divergências na escolha dos pneus, neutralizações por Safety Car Virtual e quebras no pelotão intermediário.

Partindo da pole position com pneus macios, Verstappen tracionou com precisão na saída do grid e fechou a trajetória de Charles Leclerc na curva 1 para sustentar a liderança. Logo atrás do holandês, Lewis Hamilton segurou a terceira colocação, apesar da pressão imediata de Andrea Kimi Antonelli.

Entre os postulantes à vitória, Hamilton foi o único piloto a arriscar uma estratégia de largada com compostos médios, enquanto os demais ponteiros apostaram nos macios para garantir aderência inicial.

A participação brasileira na prova teve um desfecho precoce. Partindo da 14ª posição, também com pneus médios, Gabriel Bortoleto perdeu posições nos metros iniciais e passou a sofrer pressão direta de George Russell. Na oitava volta, a caixa de câmbio do carro de Bortoleto apresentou uma falha grave, o que forçou o brasileiro a encostar o veículo na saída dos boxes e abandonar a disputa.

O incidente provocou a primeira intervenção do Safety Car Virtual na noite de Singapura.

Paradas nos boxes e decisão da prova

A janela de pitstops dividiu os estrategistas nos boxes das principais equipes. Hamilton antecipou sua parada para a volta 19 após reportar perda acentuada de rendimento com os pneus médios, retornando com um jogo de macios usados. Na sequência, a Ferrari chamou Leclerc para colocar compostos médios, enquanto a McLaren sinalizou via rádio que tentaria esticar a permanência de Lando Norris e Oscar Piastri em busca de um único pitstop.

Verstappen fez sua parada na volta 33 e retornou à pista com margem confortável sobre os perseguidores. Quando um novo Safety Car Virtual foi acionado na volta 39 para a remoção do carro de Stroll, Ferrari e Mercedes aproveitaram a neutralização para chamar Leclerc e Antonelli, instalando conjuntos de pneus macios novos para o trecho final.

A tática alterou o panorama das últimas voltas. Com pneus bastante desgastados pela estratégia anterior, Hamilton assumiu provisoriamente o segundo lugar, mas virou presa fácil para os pilotos que vinham com borrachas mais novas. Na volta 46, o heptacampeão cedeu o segundo lugar para Leclerc. Logo em seguida, Antonelli realizou ultrapassagens decisivas sobre Norris e sobre o próprio Hamilton para assumir o terceiro lugar e fechar o pódio, ampliando sua liderança no campeonato.

Zona de Pontuação e Próxima Etapa

Mesmo relatando instabilidade nos freios pelo rádio, Verstappen cruzou a linha de chegada na primeira colocação. A zona de pontuação foi completada pelos seguintes pilotos:

4º lugar: Lando Norris

5º lugar: Oscar Piastri

6º lugar: Lewis Hamilton

7º lugar: Liam Lawson

8º lugar: Nico Hülkenberg

9º lugar: George Russell

10º lugar: Isack Hadjar

A Fórmula 1 terá uma pausa de três semanas antes de desembarcar em Austin para o GP dos Estados Unidos, marcado para ocorrer entre 23 e 25 de outubro, dando início à rodada tripla pelo continente americano.