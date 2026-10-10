Fórmula 1: veja horários e onde assistir à corrida em Singapura

Fórmula 1: que horas será a corrida oficial do GP de Singapura? (Ben STANSALL / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 05h04.
Neste domingo, 11, a Fórmula 1 chega ao Circuito Urbano de Marina Bay para a corrida oficial do Grande Prêmio de Singapura. A movimentação em pista começou na última sexta-feira, 9, com uma sessão de Treino Livre e a classificação da Sprint.
Conhecido por seu calor intenso, GP de Singapura promete ser um dos mais desafiadores do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) declarou risco durante todo o fim de semana e acionou medidas obrigatórias de resfriamento para todas as equipes.
As atividades da Fórmula 1 no GP de Singapura começaram nesta sexta-feira, 9. Neste fim de semana, o público pode acompanhar uma sessão de sprint no sábado, além do treino, classificação e da corrida.
A corrida do Grande Prêmio de Singapura será às 9h, no horário de Brasília.
Todas as sessões, incluindo a corrida Sprint, poderão ser acompanhadas por meio do SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.
O Grande Prêmio de Singapura também será transmitido pela TV aberta Globo.