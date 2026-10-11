Grêmio x Internacional: horário, onde assistir e prováveis escalações

Grêmio e Internacional fazem neste domingo, 11, às 17h30, na Arena, em Porto Alegre, o último Gre-Nal do ano. O clássico vale pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente dois times ameaçados pela queda.

O Grêmio é o 18º colocado, com 30 pontos, um a menos que o Inter, o 17º. Um empate manteria os dois entre os quatro piores da competição.

Situação do Grêmio

O time comandado por Renato Portaluppi ainda não venceu desde o retorno do ídolo ao cargo. Será o terceiro jogo dele nesta passagem: nos dois anteriores, empatou, contra Palmeiras e Remo. No geral, o Tricolor está há cinco partidas sem vencer, com três derrotas.

Situação do Internacional

O Colorado chega com moral renovada após vencer o Corinthians por 2 a 1 na estreia do técnico Eduardo Baptista. Agora, o treinador encara seu primeiro clássico com a missão de vencer na casa do rival.

Prováveis escalações

Grêmio (técnico: Renato Portaluppi)

Weverton; Diego Caito (João Pedro), Wallace, Kannemann (Gustavo Martins) e Pedro Gabriel (Marlon); Danilo Barbosa, Dodi e Nardoni (Noriega); Pavon, Carlos Vinicius e Amuzu.

Inter (técnico: Eduardo Baptista)

Anthoni; Bruno Gomes, Mercado e Victor Gabriel (Juninho); Aguirre, Villagra, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Alerrandro.

Onde assistir

A RBS TV (afiliada da TV Globo) transmite ao vivo para o Rio Grande do Sul. O Premiere (TV fechada) exibe a partida para o restante do país.