Atlético-MG x Santos: horário, onde assistir e prováveis escalações

Atlético-MG recebe o Santos na Arena MRV pela 30ª rodada do BrasileirãoAtlético-MG e Santos jogam neste domingo, 11, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Situação do Atlético-MG

O Galo chega de um empate por 2 a 2 com o Athletico-PR, fora de casa, em resultado garantido no último minuto. No Brasileirão, o time não perde há três jogos: foram uma vitória e dois empates.

Situação do Santos

O Santos está há oito partidas sem perder e tenta dar sequência à arrancada. No último jogo, empatou com o Flamengo com dois gols de pênalti de Neymar. Desta vez, a missão é vencer sem o camisa 10, que não joga em campo sintético.

Prováveis escalações

Atlético-MG (técnico: Eduardo Domínguez)

Delfim; Natanael, Vitor Hugo, Léo Duarte e Pascini; Alan Franco, Cissé, Castaño e Igor Gomes; Minda e Borbas.

Santos (técnico: Cuca)

Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Luan Peres; Gustavo Henrique, Oliva, Gabriel Bontempo e Coutinho (Rollheiser); Everton Cebolinha e Gabigol.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere (TV fechada).