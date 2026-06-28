Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo D

Repórter
Publicado em 28 de junho de 2026 às 11h55.
O Grupo D da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com os Estados Unidos, país anfitrião, na liderança, e a Austrália também classificada, em segundo lugar.
O Paraguai terminou em terceiro e conseguiu uma vaga entre os melhores terceiros colocados da competição, enquanto a Turquia foi eliminada.
Na primeira rodada, os Estados Unidos estrearam com vitória sobre o Paraguai por 2 a 0, com dois gols de Folarin Balogun, no SoFi Stadium, em Los Angeles.
Na segunda rodada, os americanos venceram novamente, agora contra a Austrália, e chegaram a 6 pontos, com saldo positivo de cinco gols, praticamente confirmando a classificação antecipada. Os australianos, com a derrota, ficaram na segunda posição, com 3 pontos e saldo zerado.
Na rodada decisiva, os Estados Unidos, já classificados, foram derrotados pela Turquia por 3 a 2, no SoFi Stadium, mas o resultado não comprometeu a liderança da chave. No outro jogo, Paraguai e Austrália empataram sem gols, em Santa Clara — resultado que garantiu à seleção australiana a segunda colocação, com 4 pontos, e manteve o Paraguai na briga pela vaga entre os melhores terceiros colocados.
Como líder do Grupo D, os Estados Unidos enfrentam a Bósnia e Herzegovina na quarta-feira, 1º de julho, às 21h (horário de Brasília), em Santa Clara. Já a Austrália, segunda colocada, joga na sexta-feira, 3 de julho, às 15h, em Dallas, contra o Egito.
O Paraguai, classificado como um dos melhores terceiros colocados, enfrenta a Alemanha na fase de 16 avos de final, nesta segunda-feira, 29, em jogo às 17h30.