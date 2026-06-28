Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo D

O Grupo D da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com os Estados Unidos, país anfitrião, na liderança, e a Austrália também classificada, em segundo lugar.

O Paraguai terminou em terceiro e conseguiu uma vaga entre os melhores terceiros colocados da competição, enquanto a Turquia foi eliminada.

Como foram os jogos do grupo

Na primeira rodada, os Estados Unidos estrearam com vitória sobre o Paraguai por 2 a 0, com dois gols de Folarin Balogun, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Na segunda rodada, os americanos venceram novamente, agora contra a Austrália, e chegaram a 6 pontos, com saldo positivo de cinco gols, praticamente confirmando a classificação antecipada. Os australianos, com a derrota, ficaram na segunda posição, com 3 pontos e saldo zerado.

Na rodada decisiva, os Estados Unidos, já classificados, foram derrotados pela Turquia por 3 a 2, no SoFi Stadium, mas o resultado não comprometeu a liderança da chave. No outro jogo, Paraguai e Austrália empataram sem gols, em Santa Clara — resultado que garantiu à seleção australiana a segunda colocação, com 4 pontos, e manteve o Paraguai na briga pela vaga entre os melhores terceiros colocados.

Classificação final do Grupo D

1º — Estados Unidos — 6 pontos

— 6 pontos 2º — Austrália — 4 pontos

— 4 pontos 3º — Paraguai — 4 pontos (classificado entre os melhores terceiros)

— 4 pontos (classificado entre os melhores terceiros) 4º — Turquia — 3 pontos (eliminada)

Os próximos passos das seleções classificadas

Como líder do Grupo D, os Estados Unidos enfrentam a Bósnia e Herzegovina na quarta-feira, 1º de julho, às 21h (horário de Brasília), em Santa Clara. Já a Austrália, segunda colocada, joga na sexta-feira, 3 de julho, às 15h, em Dallas, contra o Egito.

O Paraguai, classificado como um dos melhores terceiros colocados, enfrenta a Alemanha na fase de 16 avos de final, nesta segunda-feira, 29, em jogo às 17h30.