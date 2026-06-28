Chaveamento da Copa do Mundo: quais seleções estão na chave oposta à do Brasil?

Argentina ainda pode aparecer no caminho do Brasil (FRANCK FIFE / AFP)
Colaboradora
Publicado em 28 de junho de 2026 às 10h43.
O chaveamento da Copa do Mundo de 2026 está definido após o fim da fase de grupos, com as 32 seleções classificadas já posicionadas no mata-mata.
De um lado do chaveamento da Copa, estão concentradas a maioria das potências europeias, como Alemanha, França, Holanda, Portugal, Espanha e Bélgica, além de seleções africanas como Marrocos e Senegal e o anfitrião Estados Unidos.
Do outro lado da chave estão seleções como Brasil, Argentina e Inglaterra, que seguem em rota separada das principais forças europeias até a decisão. Segundo o chaveamento, esses times só podem enfrentar adversários do outro lado em uma eventual final.
O sistema do torneio define confrontos eliminatórios a partir da fase de 16-avos de final, com progressão em jogo único até a decisão do título.
A fase eliminatória começa com os seguintes confrontos na chave:
Com a projeção das oitavas de final, o chaveamento da Copa do Mundo oposta ao Brasil permite encontros clássicos entre seleções europeias. Entre os cenários possíveis estão:
Na ramificação específica do chaveamento da Argentina, a seleção sul-americana aparece em rota diferente das principais equipes europeias. Esse lado da tabela inclui também Inglaterra e Brasil, além de seleções como Colômbia e Noruega.
Segundo a configuração do chaveamento, a Argentina pode cruzar com a Inglaterra em uma possível semifinal, enquanto seleções como Alemanha, França, Holanda, Portugal, Espanha e Bélgica só podem aparecer em uma eventual final.
Lembrando que, a partir de agora, a estrutura do torneio mantém o sistema tradicional a partir do mata-mata: quem vence avança às oitavas de final, enquanto o derrotado é eliminado. Em caso de empate no tempo normal, há prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.