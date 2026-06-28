Esporte

Fase de grupos copa 2026

Chaveamento da Copa do Mundo: quais seleções estão na chave oposta à do Brasil?

França e Espanha só enfrentam o Brasil em eventual final

Argentina ainda pode aparecer no caminho do Brasil (FRANCK FIFE / AFP)

Argentina ainda pode aparecer no caminho do Brasil (FRANCK FIFE / AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 28 de junho de 2026 às 10h43.

O chaveamento da Copa do Mundo de 2026 está definido após o fim da fase de grupos, com as 32 seleções classificadas já posicionadas no mata-mata. 

De um lado do chaveamento da Copa, estão concentradas a maioria das potências europeias, como Alemanha, França, Holanda, Portugal, Espanha e Bélgica, além de seleções africanas como Marrocos e Senegal e o anfitrião Estados Unidos.

Do outro lado da chave estão seleções como Brasil, Argentina e Inglaterra, que seguem em rota separada das principais forças europeias até a decisão. Segundo o chaveamento, esses times só podem enfrentar adversários do outro lado em uma eventual final.

O sistema do torneio define confrontos eliminatórios a partir da fase de 16-avos de final, com progressão em jogo único até a decisão do título.

Jogos da 2ª fase do lado oposto do chaveamento

A fase eliminatória começa com os seguintes confrontos na chave:

  • África do Sul x Canadá;
  • Holanda x Marrocos;
  • Alemanha x Paraguai;
  • França x Suécia;
  • Bélgica x Senegal;
  • Estados Unidos x Bósnia;
  • Espanha x Áustria;
  • Portugal x Croácia.

Chaveamento da Copa pode trazer clássicos nas oitavas

Com a projeção das oitavas de final, o chaveamento da Copa do Mundo oposta ao Brasil permite encontros clássicos entre seleções europeias. Entre os cenários possíveis estão:

  • França x Alemanha, caso avancem sobre Suécia e Paraguai;
  • Espanha x Portugal, em um possível clássico europeu antecipado;
  • Holanda ou Marrocos contra o vencedor de África do Sul x Canadá.

Argentina também fica em lado oposto às potências europeias

Na ramificação específica do chaveamento da Argentina, a seleção sul-americana aparece em rota diferente das principais equipes europeias. Esse lado da tabela inclui também Inglaterra e Brasil, além de seleções como Colômbia e Noruega.

Segundo a configuração do chaveamento, a Argentina pode cruzar com a Inglaterra em uma possível semifinal, enquanto seleções como Alemanha, França, Holanda, Portugal, Espanha e Bélgica só podem aparecer em uma eventual final.

Lembrando que, a partir de agora, a estrutura do torneio mantém o sistema tradicional a partir do mata-mata: quem vence avança às oitavas de final, enquanto o derrotado é eliminado. Em caso de empate no tempo normal, há prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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