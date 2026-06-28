Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo F

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Publicado em 28 de junho de 2026 às 12h05.
O Grupo F da Copa do Mundo de 2026 terminou com a Holanda na liderança e o Japão também classificado, em segundo lugar.
A Suécia avançou em terceiro, entre os melhores terceiros colocados da competição, enquanto a Tunísia foi eliminada sem somar uma vitória.
Na primeira rodada, a Suécia goleou a Tunísia, enquanto Holanda e Japão ficaram no empate em um confronto direto pela liderança da chave.
Na segunda rodada, a Holanda virou o jogo no grupo ao golear a Suécia por 5 a 1, em Houston, com dois gols relâmpago do atacante Brian Brobbey. No mesmo dia, o Japão atropelou a Tunísia por 4 a 0, mantendo-se na briga direta pela classificação.
Na rodada decisiva, a Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1 e fechou a fase de grupos com 7 pontos, confirmando a liderança da chave. No outro jogo, Japão e Suécia empataram por 1 a 1 — resultado suficiente para os japoneses garantirem a segunda colocação, com 5 pontos, e para a Suécia avançar entre os melhores terceiros colocados do torneio.
Como líder do grupo, a Holanda enfrenta o Marrocos, segundo colocado do grupo do Brasil, nesta segunda-feira, 29, às 22h (horário de Brasília). Já o Japão, segundo colocado, faz o duelo mais aguardado da rodada de abertura do mata-mata: enfrenta o Brasil, também na segunda-feira, às 14h, em Houston.
A Suécia, classificada como uma das melhores terceiras colocadas, enfrenta a França na terça-feira, 30, às 18h.