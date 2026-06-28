Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo F

Holanda confirma liderança após vitória na última rodada e Japão fica em segundo

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de junho de 2026 às 12h05.

O Grupo F da Copa do Mundo de 2026 terminou com a Holanda na liderança e o Japão também classificado, em segundo lugar.

A Suécia avançou em terceiro, entre os melhores terceiros colocados da competição, enquanto a Tunísia foi eliminada sem somar uma vitória.

Como foram os jogos do grupo

Na primeira rodada, a Suécia goleou a Tunísia, enquanto Holanda e Japão ficaram no empate em um confronto direto pela liderança da chave.

Na segunda rodada, a Holanda virou o jogo no grupo ao golear a Suécia por 5 a 1, em Houston, com dois gols relâmpago do atacante Brian Brobbey. No mesmo dia, o Japão atropelou a Tunísia por 4 a 0, mantendo-se na briga direta pela classificação.

Na rodada decisiva, a Holanda venceu a Tunísia por 3 a 1 e fechou a fase de grupos com 7 pontos, confirmando a liderança da chave. No outro jogo, Japão e Suécia empataram por 1 a 1 — resultado suficiente para os japoneses garantirem a segunda colocação, com 5 pontos, e para a Suécia avançar entre os melhores terceiros colocados do torneio.

Classificação final do Grupo F

  • 1º — Holanda — 7 pontos
  • 2º — Japão — 5 pontos
  • 3º — Suécia — 4 pontos (classificada entre os melhores terceiros)
  • 4º — Tunísia — 1 ponto (eliminada)

Os próximos passos das seleções classificadas

Como líder do grupo, a Holanda enfrenta o Marrocos, segundo colocado do grupo do Brasil, nesta segunda-feira, 29, às 22h (horário de Brasília). Já o Japão, segundo colocado, faz o duelo mais aguardado da rodada de abertura do mata-mata: enfrenta o Brasil, também na segunda-feira, às 14h, em Houston.

A Suécia, classificada como uma das melhores terceiras colocadas, enfrenta a França na terça-feira, 30, às 18h.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo E

Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo D

Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo C, do Brasil

Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo B

Mais na Exame

Mercados

Como Alan Greenspan conseguiu ficar quase 20 anos à frente do Fed

Casual

Por que picapes ainda resistem à eletrificação e às marcas chinesas

Esporte

Copa do Mundo 2026: veja como ficou a classificação do grupo E

Carreira

O que a carreira de Galvão Bueno ensina sobre marca pessoal