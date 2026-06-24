Copa do Mundo 2026: veja os resultados de todos jogos até aqui, dia a dia

A Copa do Mundo de 2026 entra nesta quarta-feira, 24, na terceira e última rodada da fase de grupos. A etapa será decisiva para definir os classificados à próxima fase e encerrar a disputa pelas primeiras posições de cada chave.

Antes mesmo do início da rodada final, o torneio já teve as primeiras seleções classificadas para o mata-mata. México, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, França e Noruega já garantiram vaga na segunda fase da Copa.

Do outro lado, Haiti, Turquia, Tunísia e Jordânia já não têm mais chances de classificação e estão eliminados da competição.

A definição das vagas restantes acontecerá ao longo dos próximos dias, com a disputa pelos dois primeiros lugares de cada grupo e pelas oito melhores campanhas entre os terceiros colocados.

O que o Brasil precisa para terminar em primeiro no Grupo C?

Entre os destaques desta quarta-feira está a Seleção Brasileira. Líder do Grupo C com quatro pontos, o Brasil enfrenta a Escócia e depende apenas de si para avançar no torneio. No mesmo horário, Marrocos e Haiti completam a rodada da chave.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti soma quatro pontos, mesma pontuação do Marrocos, mas leva vantagem no saldo de gols.

Uma vitória sobre a Escócia garante a classificação da Seleção Brasileira. Caso o Marrocos também vença o Haiti, a liderança da chave será definida pelos critérios de desempate, com o saldo de gols aparecendo como principal fator.

Se empatar com a Escócia, o Brasil também seguirá com boas chances de classificação. Nesse cenário, a definição da posição final no grupo dependerá do resultado entre Marrocos e Haiti.

Já uma derrota deixaria a seleção em situação mais delicada. Além de perder a liderança da chave, o Brasil passaria a depender dos demais resultados para confirmar sua vaga na próxima fase e poderia até terminar a rodada na terceira colocação.

Veja os resultados dos jogos da Copa do Mundo de 2026 até agora

Quinta-feira, 11 de junho de 2026

Sexta-feira, 12 de junho de 2026

Sábado, 13 de junho de 2026

Domingo, 14 de junho de 2026

Segunda-feira, 15 de junho de 2026

Terça-feira, 16 de junho de 2026

Quarta-feira, 17 de junho de 2026

Quinta-feira, 18 de junho de 2026

Sexta-feira, 19 de junho de 2026

Sábado, 20 de junho de 2026

Domingo, 21 de junho de 2026

Segunda-feira, 22 de junho de 2026

Terça-feira, 23 de junho de 2026

Quarta-feira, 24 de junho de 2026

Quinta-feira, 25 de junho de 2026

Sexta-feira, 26 de junho de 2026

Sábado, 27 de junho de 2026