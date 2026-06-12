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Fase de grupos copa 2026

Melhores momentos do 1º dia da Copa do Mundo: 3 fatos que marcaram a abertura

Anfitriões começam com o pé direito, arbitragem brasileira chama atenção e asiáticos protagonizam reação emocionante na estreia

Copa do Mundo: primeiro dia foi repleto de memes e momentos históricos (Mario Vazquez / AFP)/AFP)

Copa do Mundo: primeiro dia foi repleto de memes e momentos históricos (Mario Vazquez / AFP)/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 12 de junho de 2026 às 09h59.

A Copa do Mundo começou oficialmente nesta quinta-feira, 11, com dois jogos pelo Grupo A e momentos que já entraram para a história do torneio. Entre marcas inéditas, expulsões e uma virada emocionante, o primeiro dia do Mundial entregou emoção para os torcedores.

Raúl Jiménez marca e se emociona

O principal destaque ficou por conta do México. Um dos países-sedes da competição, a seleção mexicana derrotou a África do Sul por 2 a 0 e conquistou uma marca inédita: pela primeira vez venceu uma partida de abertura de Copa do Mundo. Até então, os mexicanos haviam participado de cinco jogos inaugurais sem conseguir triunfar.

Além disso, Raúl Jiménez, um dos principais jogadores da seleção mexicana, marcou seu primeiro gol em Copas pela sua seleção. Na comemoração, o atleta se emocionou bastante.

Em 2020, o atleta sofreu um grave acidente dentro de campo e quase morreu. Recuperado, não sabia se voltaria a jogar bola. Em 2026, foi o responsável por ajudar na vitória mexicana na estreia do torneio.

Além do resultado histórico, a vitória colocou o México na liderança do Grupo A ao fim da primeira rodada.

Arbitragem brasileira chama atenção com três expulsões

A partida de abertura também teve como protagonista o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio. Em um duelo disputado e de forte intensidade física, ele aplicou três cartões vermelhos.

Sithole e Zwane foram expulsos pela África do Sul, enquanto César Montes recebeu cartão vermelho pelo lado mexicano. As decisões do árbitro estiveram entre os assuntos mais comentados do primeiro dia da competição.

Além da expulsão, o inglês do árbitro ficou em evidência. Ao comunicar suas decisões para todo o estádio, o árbitro precisou falar em inglês, e a situação gerou memes e brincadeiras por parte da torcida.

Coreia do Sul protagoniza a primeira virada do Mundial

No segundo jogo do dia, a Coreia do Sul garantiu um dos momentos mais emocionantes da rodada. Após um primeiro tempo sem grandes oportunidades, a Tchéquia abriu o placar na etapa final com Krejci.

Os sul-coreanos, porém, reagiram rapidamente. In-Beom marcou o gol de empate e Hyeon-gyu completou a virada, garantindo a vitória por 2 a 1 e os primeiros três pontos da equipe na Copa do Mundo.

Grupo A começa equilibrado

Com os resultados, México e Coreia do Sul iniciam a competição empatados em pontos. Os mexicanos ocupam a primeira colocação por terem vencido sem sofrer gols, enquanto os asiáticos aparecem logo atrás.

Já Tchéquia e África do Sul terão a missão de buscar recuperação na segunda rodada para seguir vivos na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

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