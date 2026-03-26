Com um a menos, França derrota Brasil por 2 a 1

A França venceu o Brasil por 2 a 1 no amistoso pré-Copa disputado na tarde desta quinta-feira, 26, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.

A partida começou às 17h do horário de Brasília. A seleção francesa saiu na frente com um gol de Kylian Mbappé aos 31 minutos do primeiro tempo. A jogada começou com um contra-ataque de alta velocidade, em que a França recuperou a posse de bola e Ousmane Dembélé passou para Mbappé finalizar.

Durante o primeiro tempo, a França apresentou um jogo mais ofensivo, enquanto o Brasil teve menos chances e mais dificuldade para finalizar. A melhor chance da seleção foi um chute de Raphinha dentro da área.

Logo no início do segundo tempo, aos 10 minutos, o francês Dayot Upamecano foi expulso após cometer uma falta sobre Matheus Cunha e a seleção da Europa passou a atuar com 10 jogadores. O segundo gol da França veio aos 19 minutos do segundo tempo, com outro contra-ataque finalizado por Hugo Ekitike.

Com algumas oportunidades a mais no segundo tempo, Gleison Bremer marcou aos aos 32 minutos após um passe de Luiz Henrique.

Quais são os próximos jogos do Brasil antes da Copa?

Depois do duelo contra os franceses, o Brasil segue nos Estados Unidos para mais um teste internacional em Orlando. O próximo adversário será a Croácia.

Na reta final da preparação, a equipe ainda fará dois amistosos. O primeiro será contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, em jogo de despedida da torcida brasileira.

Em seguida, enfrenta o Egito, em 6 de junho, no FirstEnergy Stadium, em Cleveland, já com o grupo que disputará a competição.

A lista final dos 26 jogadores convocados será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti em 18 de maio.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está marcada para 13 de junho.

O primeiro jogo será contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h do Horário de Brasília.

Na fase de grupos, o Brasil ainda enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, às 22h, na Filadélfia, e encerra a participação inicial contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h, em Miami.