Com um a menos, França derrota Brasil por 2 a 1

Amistosos Copa do Mundo 2026: Brasil e França se enfrentaram em Boston hoje (Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 26 de março de 2026 às 19h07.
Última atualização em 26 de março de 2026 às 19h09.
A França venceu o Brasil por 2 a 1 no amistoso pré-Copa disputado na tarde desta quinta-feira, 26, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.
A partida começou às 17h do horário de Brasília. A seleção francesa saiu na frente com um gol de Kylian Mbappé aos 31 minutos do primeiro tempo. A jogada começou com um contra-ataque de alta velocidade, em que a França recuperou a posse de bola e Ousmane Dembélé passou para Mbappé finalizar.
Durante o primeiro tempo, a França apresentou um jogo mais ofensivo, enquanto o Brasil teve menos chances e mais dificuldade para finalizar. A melhor chance da seleção foi um chute de Raphinha dentro da área.
Logo no início do segundo tempo, aos 10 minutos, o francês Dayot Upamecano foi expulso após cometer uma falta sobre Matheus Cunha e a seleção da Europa passou a atuar com 10 jogadores. O segundo gol da França veio aos 19 minutos do segundo tempo, com outro contra-ataque finalizado por Hugo Ekitike.
Com algumas oportunidades a mais no segundo tempo, Gleison Bremer marcou aos aos 32 minutos após um passe de Luiz Henrique.
Depois do duelo contra os franceses, o Brasil segue nos Estados Unidos para mais um teste internacional em Orlando. O próximo adversário será a Croácia.
Na reta final da preparação, a equipe ainda fará dois amistosos. O primeiro será contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, em jogo de despedida da torcida brasileira.
Em seguida, enfrenta o Egito, em 6 de junho, no FirstEnergy Stadium, em Cleveland, já com o grupo que disputará a competição.
A lista final dos 26 jogadores convocados será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti em 18 de maio.
A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está marcada para 13 de junho.
O primeiro jogo será contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h do Horário de Brasília.
Na fase de grupos, o Brasil ainda enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, às 22h, na Filadélfia, e encerra a participação inicial contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h, em Miami.