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Just Fontaine mantém recorde histórico da Copa do Mundo desde 1958

Em 1958, um atacante francês transformou seis jogos em um recorde que atravessa gerações e segue intacto na história da Copa do Mundo

Just Fontaine: recorde do francês em uma única edição ainda resiste na história do Mundial (Keystone-France/Gamma-Keystone)

Just Fontaine: recorde do francês em uma única edição ainda resiste na história do Mundial (Keystone-France/Gamma-Keystone)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 27 de março de 2026 às 11h53.

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Em 1958, o mundo do futebol conheceu um nome que até hoje reaparece quando o assunto é recorde em Copa do Mundo. Just Fontaine chegou à Suécia como atacante da França e saiu do torneio com um recorde que atravessa mais de 67 anos. Mais do que o número, o que torna a façanha especial é o contexto: aquela foi a primeira e única Copa disputada por ele.

Quem foi Just Fontaine

Fontaine nasceu em 1933, em Marrakech, no Marrocos, então sob protetorado francês. Filho de pai francês e mãe espanhola, mudou-se aos 20 anos para a França, onde passou a jogar pelo Nice. Depois, brilhou no Stade de Reims, um dos grandes times franceses da época, e construiu números expressivos também com a seleção: foram 31 gols em 21 jogos pelos Bleus.

A carreira, porém, não foi longa como a de outros grandes atacantes. Problemas físicos e fraturas na perna encurtaram sua trajetória, e Fontaine precisou se aposentar em 1962, aos 28 anos. Ainda assim, bastaram poucos anos em alto nível para colocá-lo de forma definitiva entre os nomes mais marcantes da história da Copa do Mundo.

Como Just Fontaine entrou para a história da Copa

Foi na Copa de 1958 que o recorde foi feito. A campanha foi construída jogo a jogo, quase como uma sequência improvável.

  • fez três gols contra o Paraguai;
  • marcou duas vezes diante da Iugoslávia;
  • deixou o dele contra a Escócia;
  • anotou mais dois contra a Irlanda do Norte;
  • marcou mais um diante do Brasil na semifinal;
  • encerrou o torneio com quatro gols sobre a Alemanha Ocidental na disputa do terceiro lugar.

A França terminou em terceiro, mas o atacante saiu como personagem central daquela edição: foram 13 gols em apenas seis partidas.

Por que o recorde de Fontaine segue intocado

A Fifa trata os 13 gols de 1958 como uma das marcas mais difíceis de derrubar no futebol. O segundo melhor desempenho em uma edição é o do húngaro Sándor Kocsis, com 11 gols em 1954. Em um torneio curto, de altíssima pressão e poucos jogos, repetir o que Fontaine fez em 1958 segue parecendo improvável.

Os maiores artilheiros em uma só edição da Copa do Mundo

  1. Just Fontaine (França) — 13 gols, em 1958
  2. Sándor Kocsis (Hungria) — 11 gols, em 1954
  3. Gerd Müller (Alemanha Ocidental) — 10 gols, em 1970
  4. Ademir de Menezes (Brasil) — 9 gols, em 1950
  5. Eusébio (Portugal) — 9 gols, em 1966
  6. Guillermo Stábile (Argentina) — 8 gols, em 1930
  7. Jairzinho (Brasil) — 7 gols, em 1970
  8. Grzegorz Lato (Polônia) — 7 gols, em 1974
  9. Paolo Rossi (Itália) — 6 gols, em 1982
  10. Gary Lineker (Inglaterra) — 6 gols, em 1986
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