Copa do Mundo 2026: confira os resultados dos jogos de ontem

A Copa do Mundo começou a todo vapor. Na quinta-feira, 11, dia da cerimônia de abertura, o grupo A teve seus dois primeiros jogos. O México, um dos países-sedes do torneio, enfrentou a África do Sul, em duelo que marcou o início do Mundial. Mais tarde, Coreia do Sul x Tchequia se enfrentaram pelo segundo confronto do dia.

México quebra marca histórica

Contra a África do Sul, o México começou a Copa do Mundo quebrando uma marca histórica. Jogando em casa, eles venceram por 2 a 0 e triunfaram pela primeira vez em um jogo de abertura do torneio. Ao todo, os mexicanos já haviam estado cinco vezes nos primeiros duelos do torneio e não haviam ganhado nenhum.

O duelo também ficou marcado pela arbitragem do brasileiro Wilton Pereira Sampaio. O árbitro brasileiro comandou o apito do confronto e foi um dos protagonistas ao dar três cartões vermelhos. Sithole e Zwane foram expulsos pelo lado sul-africano. Já César Montes foi para o vestiário mais cedo pelo lado dos mexicanos.

Com o triunfo, os mexicanos somaram os primeiros três pontos e assumiram a liderança do grupo A, já que venceram e não levaram gols.

Coreia do Sul x Tchéquia fazem jogo emocionante

O relógio marcava 23h quando Coreia do Sul x Tchéquia entraram em campo para o segundo duelo do dia. Após 20 anos, os tchecos voltavam ao Mundial e tentavam fazer história.

Apesar do primeiro tempo apático, o jogo ficou melhor na segunda etapa, com Krejci abrindo o placar para os europeus.

Os sul-coreanos então passaram a colocar mais ritmo no jogo e conseguiram virar o placar, com gols de In-Beom e Hyeon-gyu.

Com o resultado, os asiáticos também somam pontos e empatam com o México; no entanto, ocupam a segunda posição por terem levado gols no duelo.

Próximos jogos

Agora, as seleções voltam a campo na semana que vem para os duelos da segunda rodada da competição. Na quinta-feira, 18, o México enfrenta a Coreia do Sul, às 22h, de Brasília. Já os tchecos enfrentam os sul-africanos no mesmo dia, às 13h, de Brasília.