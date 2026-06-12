Coreia vira sobre a Tchéquia e México vence a África do Sul no 1º dia da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 começou na quinta-feira, 11, com o México quebrando um dos jejuns mais constrangedores do futebol internacional: em seis tentativas como time de abertura de Copa do Mundo, os mexicanos nunca tinham vencido.

Perderam para a França por 4 a 1 em 1930, para o Brasil por 4 a 0 em 1950, para a Suécia por 3 a 0 em 1958. Empataram com a União Soviética em 1970, no próprio Azteca, e com a África do Sul em 2010.

Na quinta, contra a África do Sul de novo, no próprio Azteca de novo, o México venceu por 2 a 0. Com três cartões vermelhos no caminho, mas venceu.

O Azteca recebeu mais de 80 mil torcedores e estava em festa. O país-sede abriu sua Copa do jeito que precisava, com gol logo aos 9 minutos e placar construído cedo o suficiente para sobreviver ao caos que veio depois.

Shakira, Maná e o hino sul-africano

Antes da bola rolar, o Azteca recebeu uma cerimônia à altura.

Lila Downs abriu o espetáculo dando as boas-vindas ao mundo em nome do México. J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean e Los Ángeles Azules completaram a festa.

O ponto alto ficou por conta de Shakira, que dividiu o palco com Burna Boy para cantar o tema oficial da Copa, "Dai Dai".

A cantora sul-africana Tyla encerrou a cerimônia cantando o hino de seu país, poucos minutos antes de a seleção entrar em campo para ser goleada pelo anfitrião.

Um detalhe político não passou despercebido: os presidentes dos três países-sede — Donald Trump, dos EUA, Claudia Sheinbaum, do México, e Mark Carney, do Canadá — não estiveram presentes nas respectivas estreias de seus países.

O jogo

Quiñones abriu o placar aos 9 minutos com um chute rasteiro de dentro da área, o primeiro gol da Copa de 2026.

O México dominou o primeiro tempo com dez finalizações contra nenhuma da África do Sul nos primeiros 35 minutos. Quiñones ainda acertou a trave aos 41 e Jiménez perdeu boas chances antes do intervalo.

A situação sul-africana ficou ainda pior logo no início do segundo tempo. Aos 4 minutos, o volante Sithole foi expulso pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio após entrada dura em Brian Gutiérrez, que saía em chance clara de gol.

Com um jogador a mais, o México ampliou aos 22: Quiñones acionou Alvarado pela direita, que cruzou para a área. Raúl Jiménez subiu e cabeceou para baixo, direto para o gol. O artilheiro, de 35 anos, chorou ao comemorar com a torcida.

Aos 37, o VAR flagrou uma agressão do meia Zwane em um jogador mexicano.

Wilton Sampaio foi ao monitor e expulsou o camisa 11, segunda expulsão sul-africana da partida. Nos minutos finais, o zagueiro e capitão Montes, do México, também foi expulso após falta.

Três vermelhos no total. O placar não mudou. Para o México, a noite foi histórica. Para a África do Sul, foi uma abertura para esquecer.

O outro jogo: virada coreana em Guadalajara

No Estádio Akron, em Guadalajara, a Coreia do Sul virou sobre a República Tcheca e venceu por 2 a 1. Os tchecos saíram na frente aos 14 minutos do segundo tempo com gol de cabeça de Ladislav Krejcí.

A Coreia do Sul respondeu com Hwang In-beom, que recebeu belo passe, cortou a defesa e finalizou de cavadinha para empatar. Oh Hyeon-gyu fez o gol da virada.

A Tchéquia ainda chegou a balançar as redes uma segunda vez, mas o gol foi anulado por impedimento.

Com o resultado, o Grupo A tem México e Coreia do Sul com 3 pontos cada. África do Sul e República Tcheca ainda não pontuaram.

O que vem hoje

Nesta sexta-feira, 12, dois jogos.

Às 16h, o Canadá enfrenta a Bósnia-Herzegovina no BMO Field, em Toronto. Os canadenses tentam conquistar sua primeira vitória na história das Copas do Mundo.

A Bósnia chegou ao torneio após eliminar a Itália na repescagem europeia.

Antes do jogo, segunda cerimônia de abertura da Copa, com Michael Bublé e Alanis Morissette no palco.

Às 22h, os Estados Unidos jogam contra o Paraguai em Los Angeles — o jogo mais esperado do dia, com o anfitrião principal em campo pela primeira vez. Também haverá cerimônia, com Katy Perry, Anitta e Lisa, do Blackpink.

O Brasil entra em campo amanhã, sábado, 13, às 19h, contra o Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Já é Copa.