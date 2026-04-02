Uber fecha naming rights com clube brasileiro que já tem 'Uber' no nome há 103 anos

A Uber anunciou um acordo de naming rights com o Uberlândia Esporte Clube para a temporada de 2026. A parceria passa a valer a partir deste sábado, 4, na estreia do clube no Campeonato Brasileiro da Série D, quando a equipe entra em campo com a nova grafia “UberLÂNDIA” aplicada à comunicação e ao uniforme.

O clube, fundado em 1922, mantém sua identidade jurídica e institucional, mas adota a nova forma de escrita em materiais oficiais. Segundo a empresa, é a primeira vez que a Uber adquire os naming rights de um clube de futebol no mundo.

O acordo, que não teve valor informado, também marca um modelo em que a marca do patrocinador é incorporada ao nome sem alteração da identidade histórica.

A iniciativa parte de uma coincidência nominal entre empresa e clube, que compartilham o termo “Uber” desde antes da criação da plataforma, fundada em 2010.

“É raro encontrar uma parceria tão natural quanto essa. O Uberlândia E.C. sempre teve ‘Uber’ no nome muito antes do surgimento da nossa plataforma", diz Isabella Motta, senior marketing lead da Uber Brasil.

Segundo ela, oficializar a conexão é reconhecer que essa relação já existia simbolicamente há tempos. "Estamos muito felizes em transformar essa coincidência histórica em uma união real, que fortalece o esporte local e aproxima a Uber da cidade”, afirma.

O acordo prevê a presença da marca em diferentes ativos do clube, incluindo estádio, centro de treinamento e estruturas físicas. A empresa passa a integrar também ações de hospitalidade e comunicação, ampliando sua atuação no futebol brasileiro.

Fábio Mineiro, presidente da SAF do clube, afirma que a parceria busca ampliar a capacidade de investimentos.

“O nosso time sempre teve muito orgulho do seu nome e da ligação com a cidade. Agora, ao lado da Uber, damos um passo importante para transformar essa identidade em uma parceria concreta, que amplia nossa visibilidade e abre novas oportunidades de negócios para o clube e benefícios para a torcida. É uma união que respeita a tradição e, ao mesmo tempo, aponta para o futuro”, diz.

Como parte da ativação, o clube lança uma camisa retrô em edição limitada, com o número 84 nas costas, em referência ao título da Taça de Prata, equivalente à Série B do Campeonato Brasileiro, conquistado naquele ano. A renda da venda será integralmente destinada ao departamento de futebol.

A estreia sob o novo naming right ocorre no sábado, 4, pela Série D. Além do uniforme, a marca passa a integrar a comunicação visual e os espaços físicos do clube.

O movimento se soma à estratégia da Uber no futebol. A empresa anunciou recentemente patrocínio à Confederação Brasileira de Futebol, incluindo as seleções brasileiras masculina, feminina e de base.

Segundo Motta, a presença no esporte faz parte da estratégia de comunicação da empresa. “Com o patrocínio à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), passando a apoiar todas as seleções brasileiras, da base ao profissional, no masculino e no feminino. O futebol é uma das plataformas culturais mais poderosas do país, capaz de gerar conversas, engajamento e identificação genuína com as pessoas. Estar nesse território faz parte da estratégia da Uber de se conectar de forma cada vez mais autêntica com as comunidades”, afirma.

Fundada em 2010, a Uber informa já ter realizado mais de 72 bilhões de viagens no mundo. Hoje, a empresa atua no transporte de pessoas, alimentos e bens, com operações em diferentes mercados.