O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que o governo espera derrotar nesta terça-feira,17, as emendas da oposição ao PLP 299/2026, o projeto fiscal apresentado ao Congresso na semana passada e aprovado pelos senadores. Guimarães negou haver crise na base aliada de Lula com a apresentação do texto, mas admitiu que há divergências na esquerda sobre o texto. Ainda assim, ele afirmou que o governo tem os votos necessários para aprovar a matéria.

Guimarães disse que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), vai pautar o projeto para a votação assim que ele for aprovado no Senado, ainda nesta terça-feira.

"Vamos trabalhar para unificar as bancadas. É absolutamente legítimo o debate interno que a esquerda está fazendo (com críticas ao projeto). Só quem não conhece o PT não entende esses problemas que surgem. Debatemos, articulamos e votamos. A ideia é que hoje possamos concluir com vitória a conclusão no Senado. Terminado, imediatamente será a votação na Câmara. Há um compromisso do presidente Hugo Motta para votar ainda hoje", disse José Guimarães.

A fala do ministro faz referências a críticas de parte da base aliada, em especial de parlamentares do PSOL e de alas do PT, contra o projeto do governo por considerarem a proposta uma espécie de arrocho fiscal. Apesar disso, no mercado, a impressão predominante é a oposta: a de que a proposta do governo é tímida e insuficiente.

A líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), disse que a referência do governo é obter novamente os 45 votos favoráveis ao projeto, chamado de Plano Moretti, em alusão ao ministro do Planejamento, Bruno Moretti, responsável pela elaboração da proposta, que prevê espaço fiscal de algo entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) criticou publicamente Moretti na véspera em razão do que chamou de "modo autoritário" do ministro de encaminhar o projeto.

"Não tem crise. Tem divergências como acontece sempre na esquerda, mas estamos dialogando. Temos os votos (para a aprovação da matéria)", afirmou Guimarães.

Teresa Leitão também afirmou que a aprovação do PLP 299/2026 é importante para liberar espaço fiscal para que o Orçamento em discussão no Congresso "não seja uma peça decorativa".

"Se a gente não tem esse espaço fiscal, o Orçamento vai virar uma peça decorativa, o que a gente não quer. A gente, inclusive, quer superar esse vício que vários outros orçamentos têm. São quatro destaques, alguns de ajuste (fiscal), tem destaque que é reeditar o discurso de Flávio Bolsonaro, que perdeu (a eleição), não é a nossa pauta", disse a líder do governo no Senado.

Senado vai votar emendas ao texto

Na votação desta terça, serão apreciados pelos senadores quatro destaques da oposição — votação de emendas de maneira separada. Apesar de dizer que quer derrotar os destaques, o próprio ministro Guimarães diz que Moretti estará no Senado para negociar a aprovação de eventuais alterações ao texto que não desvirtuem o pacote.

"A ideia é derrubar os destaques. O Bruno Moretti vai ficar à disposição dos nossos líderes pra negociar um ou outro, mas tem destaque que não dá para aceitar porque destrói a espinha dorsal do projeto, como a história da compensação (tributária)", afirmou o ministro.

Guimarães faz referência a um destaque apresentado pelo Republicanos, que retiraria da Receita a possibilidade de limitar o uso de créditos tributários. A redação do texto-base aprovado pelo Senado na semana passada permite ao governo restringir o uso desses créditos tributários, inclusive de compensações cruzadas, em que empresas usam o crédito de um tributo para quitar outro, quando forem acionados os gatilhos de contenção de despesas ou de descumprimento da meta fiscal.

Por outro lado, a oposição ao governo no Senado tem articulado para que, caso o governo consiga os votos para rejeitar os destaques na Casa, deputados da oposição os reapresentem na Câmara ainda nesta terça-feira.