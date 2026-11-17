Mariah Carey: artista se apresenta em São Paulo nesta terça-feira (17), no Nubank Parque (Reprodução/Instagram)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 11h39.
A turnê natalina de Mariah Carey chega a São Paulo em apresentação única nesta terça-feira, 17, marcando sua estreia no país com clássicos do repertório natalino. O show ocorre no Nubank Parque com início às 21h, após cancelamento de uma segunda apresentação originalmente planejada.
A turnê natalina de Mariah Carey desembarca em São Paulo nesta terça-feira, 17, para uma noite mágica. Essa é a primeira vez que a cantora traz suas canções clássicas para o país.
A "Christmas Time Tour" passa por São Paulo e pelo Rio de Janeiro, no próximo dia 21. Originalmente, a capital paulista teria uma segunda apresentação, que foi cancelada.
O show da Mariah Carey em São Paulo está marcado para às 21 horas, com show de abertura de um DJ ainda não divulgado marcado para às 20h.
Os portões abrem às 16 horas para o público geral.
O Nubank Parque (antigo Allianz Parque) fica localizado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na zona Oeste de São Paulo. Os fãs podem acessar o estádio pela estação Palmeiras-Barra Funda, que acomoda a Linha 3 - Vermelha do metrô e as Linhas 7 e 8 da CPTM.
A recém-inaugurada Linha 6 - Laranja também pode ser um caminho viável para o público, com duas estações nas redondezas do estádio: Estação Perdizes ou a Estação SESC-Pompeia.
Sim, os ingressos para o show da Mariah Carey ainda estão disponíveis. Os fãs que tiverem interesse em comparecer ao evento podem comprar ingressos nos seguintes setores:
Confira o preço dos ingressos da apresentação da Mariah Carey em São Paulo:
O show de Mariah Carey está marcado para as 21h desta terça-feira, 17. A abertura será às 20h, com um DJ ainda não divulgado, e os portões abrem às 16h para o público geral.
O show será no Nubank Parque, antigo Allianz Parque, na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na zona oeste de São Paulo.
O público pode acessar o estádio pela estação Palmeiras-Barra Funda, atendida pela Linha 3-Vermelha do metrô e pelas linhas 7 e 8 da CPTM. As estações Perdizes e SESC-Pompeia, da Linha 6-Laranja, também ficam nas redondezas.
Sim, ainda há ingressos disponíveis em setores como Cadeira Silver, Cadeira Gold, Cadeira Diamond, Cadeira Orange, Hot Seat Leste/Oeste e Cadeira Platinum Itaú Personnalité. A Experiência Nagairo também está disponível.
Os preços de inteira informados na matéria vão de R$ 395, para a Cadeira Superior, a R$ 9.995, para a Cadeira Platinum Itaú Personnalité, conforme a fileira. O Pacote VIP Itaú Super Fã custa R$ 500; a disponibilidade varia conforme o setor.
A possível setlist inclui “All I Want for Christmas Is You”, “Oh Santa!”, “We Belong Together” e um medley com “Fantasy”, “Emotions” e “Hero”. A lista apresentada na matéria é uma possibilidade, não uma confirmação das músicas do show.