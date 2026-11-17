A turnê natalina de Mariah Carey desembarca em São Paulo nesta terça-feira, 17, para uma noite mágica. Essa é a primeira vez que a cantora traz suas canções clássicas para o país.

A "Christmas Time Tour" passa por São Paulo e pelo Rio de Janeiro, no próximo dia 21. Originalmente, a capital paulista teria uma segunda apresentação, que foi cancelada.

Que horas começa o show da Mariah Carey em São Paulo?

O show da Mariah Carey em São Paulo está marcado para às 21 horas, com show de abertura de um DJ ainda não divulgado marcado para às 20h.

Os portões abrem às 16 horas para o público geral.

Como chegar?

O Nubank Parque (antigo Allianz Parque) fica localizado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na zona Oeste de São Paulo. Os fãs podem acessar o estádio pela estação Palmeiras-Barra Funda, que acomoda a Linha 3 - Vermelha do metrô e as Linhas 7 e 8 da CPTM.

A recém-inaugurada Linha 6 - Laranja também pode ser um caminho viável para o público, com duas estações nas redondezas do estádio: Estação Perdizes ou a Estação SESC-Pompeia.

Os ingressos ainda estão disponíveis?

Sim, os ingressos para o show da Mariah Carey ainda estão disponíveis. Os fãs que tiverem interesse em comparecer ao evento podem comprar ingressos nos seguintes setores:

Cadeira Silver

Cadeira Inferior Leste/Oeste

Cadeira Gold

Cadeira Diamond

Cadeira Orange

Cadeira Platinum Itaú Personnalité

Hot Seat Leste/Oeste

Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 5ª Fila

Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 4ª Fila

Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 3ª Fila

Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 2ª Fila

Cadeira Platinum Itaú Personnalité - 1ª Fila

Experiência Nagairo

Quanto custam os ingressos da Mariah Carey?

Confira o preço dos ingressos da apresentação da Mariah Carey em São Paulo:

Cadeira Superior: R$ 395 (inteira)

R$ 395 (inteira) Pista : R$ 495 (inteira)

: R$ 495 (inteira) Cadeira Inferior : R$ 595 (inteira)

: R$ 595 (inteira) Cadeira Diamond : R$ 1.295 (inteira)

: R$ 1.295 (inteira) Hot Seat Leste : R$ 995 (inteira

: R$ 995 (inteira Cadeira Orange: R$ 1.995 (inteira)

R$ 1.995 (inteira) Cadeira Platinum Itaú Personnalité : de R$ 3.995 a R$ 9.995 (inteira), conforme a fileira

: de R$ 3.995 a R$ 9.995 (inteira), conforme a fileira Pacote VIP Itaú Super Fã: R$ 500

Qual a possível setlist do show desta terça-feira?

“The Christmas Princess” (introdução) “Dance of the Sugar Plum Fairy” “Hark! The Herald Angels Sing / Gloria (In Excelsis Deo)” “Santa Claus Is Comin' to Town” (introdução) “Oh Santa!” “Sleigh Ride” “Charlie Brown Christmas” “Christmas (Baby, Please Come Home)” “Lil Snowman” “Christmas Time Is in the Air Again” “Joy to the World” “Silent Night” “When Christmas Comes” “Here Comes Santa Claus (Right Down Santa Claus Lane) / Housetop Celebration” “Fall in Love at Christmas” “God Rest Ye Merry, Gentlemen” “My All (Sweet Baby Boy)” “Jesus I Do” “Play This Song” “In Your Feelings” “In Your Feelings (Reprise)” Medley de “Fantasy”, “Honey”, “Heartbreaker”, “Emotions”, “Make It Happen”, “Always Be My Baby” e “Hero” “We Belong Together” “Carol of the Bells” “Santa Claus Is Coming to Town / Rudolph, the Red-Nosed Reindeer” “The Christmas Princess” “All I Want for Christmas Is You”