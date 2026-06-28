Como Pelé 'reina absoluto' no coração da Times Square

A Times Square, localizada no coração de Manhattan, em Nova York, está entre as regiões mais conhecidas e visitadas em todo o mundo. De acordo com dados do Historic Towns of America, cerca de 50 milhões de visitantes passam por lá todos os anos, mais do que outros pontos icônicos como a Torre Eiffel (França), a Estátua da Liberdade (EUA) ou o Coliseu (Itália).

Famosa por seus telões de LED gigantes, letreiros luminosos e por abrigar grandes marcas, a Times Square também é conhecida como o Distrito dos Teatros da Broadway e a tradicional festa de Ano Novo.

Desde o Super Mundial de Clubes, realizado pela primeira vez nos Estados Unidos no ano passado 2025, a região - formada por cinco quarteirões - virou cartão-postal também de torcedores.

Agora, na Copa do Mundo, o cenário se repetiu, especialmente para torcedores do Brasil, que se organizaram e fizeram uma festa formada por centenas de pessoas, às vésperas da estreia da seleção na Copa do Mundo, diante de Marrocos. Alguns dias depois, foi a vez de fãs de Argentina e Argélia, que se enfrentaram na segunda rodada, a promoverem uma grande confraternização.

O 'Rei' presente

Logo na frente desta escadaria, localizada na área central da praça (na Father Duffy Square, entre as ruas 47th e 47th e a 7th Avenue), fica a Pelé Soccer, loja que explora a imagem do Rei do Futebol e é especializada em milhares de artigos esportivos.

“A presença da Pelé Soccer nesse contexto é simbólica. A loja se beneficia não apenas da força histórica do nome Pelé, mas também do crescimento da cultura do futebol nos Estados Unidos. Em períodos como a Copa do Mundo, estabelecimentos especializados deixam de ser apenas pontos de venda para se tornarem atrações turísticas e espaços de experiência", afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

"Já estive na loja algumas vezes e é notável como até o perfil de público vem mudando. Durante o Mundial de Clubes, por exemplo, era comum ver turistas trajados com camisas de todas as partes do mundo que entravam na loja em busca de referências sobre o Pelé, mas acabavam impactados por produtos sobre Seleção Brasileira e clubes", diz Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil.

Na entrada, antes de chegar ao interior do espaço, onde é possível encontrar os mais variados produtos, de diferentes times do mundo, fotos, cartazes e estatuetas de Pelé estão em destaque com modelos de camisas de Santos, seleção brasileira e New York Cosmos, times que o Rei atuou na carreira. Também é possível ver imagens nas paredes com gols e jogadas que remetem aos feitos do craque.

“Ver o nome de Pelé em destaque na Times Square, um dos lugares mais emblemáticos do planeta, é uma demonstração de que o legado dele continua. Para o Santos, a loja ajuda a manter viva a memória de uma trajetória que transformou o clube em uma marca global”, diz Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Um dos acessórios que mais chama a atenção é uma camisa histórica com a foto de Pelé abraçado a Muhammad Ali — lutador de boxe que os americanos consideram o maior atleta do século passado. O item, no entanto, não está à venda.

Para Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End, agência que faz a gestão física e digital em dezenas de clubes e entidades esportivas, a Copa do Mundo vem se transformando em um oásis de oportunidade de ativação e reforço de marca.

Pelé no Dicionário

"A loja, que celebra o Rei com nome eternizado no dicionário e que fez história nos gramados americanos, convida turistas e nova-iorquinos a enxergarem o futebol pela lente de quem mais ama o esporte: o brasileiro", diz o executivo.

A campanha "Pelé no Dicionário", a qual Reginaldo Diniz menciona acima, foi uma iniciativa criada em 2023 pela agência em que ele é CEO e transformou o nome do Rei do Futebol em um verbete oficial (adjetivo) nos dicionários da língua portuguesa.

O significado oficial para a palavra passou a ser: aquele que é excepcional, incomparável, único e que não pode ser comparado a nada ou ninguém. O adjetivo é utilizado para qualificar quem é o melhor em sua área de atuação (ex: "ele é o Pelé da medicina" ou "ela é a Pelé da música").