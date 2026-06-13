Copa do Mundo: Brasil não empolga e fica apenas no empate contra Marrocos

Brazil's forward #11 Raphinha sits on the ground during the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Morocco at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 13, 2026. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Repórter
Publicado em 13 de junho de 2026 às 21h06.
Não foi a estreia dos sonhos. Pela estreia na Copa do Mundo de 2026, a seleção pentacampeã mostrou que vai precisar trabalhar bastante para conquistar o título que não vem desde 2002.
O Brasil começou a partida tenso. Nos primeiros quinze minutos, quase não conseguiu passar do meio de campo, trocar passes e levar algum perigo ao gol de Marrocos. A melhor chance foi num cruzamento de Vini Jr.
A seleção de Marrocos estava mais à vontade, trocando passes em velocidade e chegando perto da meta de Alisson. Azzedine Ounahi e Brahim Diaz tiveram oportunidades, mas os chutes foram bloqueados por Gabriel Magalhães.
Aos 20 minutos, em erro de Lucas Paquetá no campo ofensivo, Ismael Saibari aproveitou buraco na zaga e tocou com categoria por cima de Alisson, abrindo o placar.
No momento em que Marrocos estava melhor, criando chances para o segundo, Vini Jr. fez boa jogada invidual e marcou um golaço, empatando a partida aos 30 minutos.
No fim do primeiro tempo, Paquetá acertou um belo voleio, mas o goleiro marroquino fez boa defesa. No escanteio, Marquinhos cabeceou com perigo.
O Brasil voltou com duas alterações para a segunda etapa: Fabinho e Danilo entraram nos lugares de Casemiro e Ibañez.
6 minutos, bobeira da zaga marroquina e
Carlo Ancelotti fez duas alterações aos 15 minutos: Paquetá e Igor Thiago saíram para as entradas de Luiz Henrique e Matheus Cunha.
O jogo ficou morno, com as duas equipes com dificuldade para chegar à grande área adversária. Ninguém arriscou chutes de meia distância.
Aos 32, Vini Jr foi lançado, fez boa jogada e passou para Raphinha, sumido do jogo. Na batida, defesa do goleiro Bono.
Aos 47 minutos, Danilo recebeu na grande área, mas chutou sem força, facilitando a defesa do goleiro marroquino.
Aos 53 minutos, Neil El Aynaoui deu um chute perigoso, que Alisson salvou após espalmar.
O Brasil volta a campo na próxima sexta, 19, para encarar o Haiti, a partir das 21h30, na Filadélfia.