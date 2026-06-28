Ranking da Fifa: Brasil sobe e amplia vantagem sobre Portugal e Holanda

Repórter
Publicado em 28 de junho de 2026 às 13h56.
O ranking de seleções da Fifa foi atualizado em tempo real após o fim da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, encerrada neste sábado, 27.
O Brasil subiu uma posição e aparece agora na 5ª colocação, com 1.785,19 pontos, folgado na frente de Marrocos, Holanda e Portugal.
A Argentina, atual campeã mundial, manteve a primeira posição do ranking, com 1.907,40 pontos. A seleção argentina não teve alteração de posição nesta atualização, seguindo isolada no topo da tabela.
Com a subida de uma posição, o Brasil aparece na 5ª colocação, atrás apenas de Argentina, França, Espanha e Inglaterra. Marrocos (6º), Holanda (7º) e Portugal (8º) também avançaram posições, mas seguem atrás da Seleção Brasileira — justamente os concorrentes mais próximos na briga pelo top 5.
Uma das mudanças mais chamativas ocorreu na parte de baixo da lista: a Alemanha caiu duas posições, agora na 12ª colocação, com 1.726,22 pontos, ficando de fora do top 10 — superada por seleções como México (9º, subiu cinco posições) e Colômbia (11º, subiu duas).
Desde março de 2026, a Fifa passou a atualizar o ranking em tempo real conforme as seleções jogam, dentro de janelas internacionais de partidas.
A janela atual está aberta desde 11 de junho, véspera da abertura da Copa do Mundo, e incorpora os resultados de todos os jogos da fase de grupos conforme eles acontecem — por isso o ranking já reflete o desempenho das seleções no Mundial até aqui.
A consolidação oficial dessa janela, porém, só ocorre quando ela se encerra; a próxima data de fechamento prevista é 20 de julho, já após a final da Copa do Mundo.
O ranking de seleções funciona, ainda, como o último critério de desempate na fase de grupos da Copa do Mundo.