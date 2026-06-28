Esporte

Fase de grupos copa 2026

Ranking da Fifa: Brasil sobe e amplia vantagem sobre Portugal e Holanda

Alemanha deixa o top 10, enquanto México e Colômbia avançam após desempenho no Mundial

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de junho de 2026 às 13h56.

O ranking de seleções da Fifa foi atualizado em tempo real após o fim da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, encerrada neste sábado, 27.

O Brasil subiu uma posição e aparece agora na 5ª colocação, com 1.785,19 pontos, folgado na frente de Marrocos, Holanda e Portugal.

A Argentina, atual campeã mundial, manteve a primeira posição do ranking, com 1.907,40 pontos. A seleção argentina não teve alteração de posição nesta atualização, seguindo isolada no topo da tabela.

Com a subida de uma posição, o Brasil aparece na 5ª colocação, atrás apenas de Argentina, França, Espanha e Inglaterra. Marrocos (6º), Holanda (7º) e Portugal (8º) também avançaram posições, mas seguem atrás da Seleção Brasileira — justamente os concorrentes mais próximos na briga pelo top 5.

Uma das mudanças mais chamativas ocorreu na parte de baixo da lista: a Alemanha caiu duas posições, agora na 12ª colocação, com 1.726,22 pontos, ficando de fora do top 10 — superada por seleções como México (9º, subiu cinco posições) e Colômbia (11º, subiu duas).

Veja o top 13 atualizado do ranking da Fifa

  • 1º — Argentina — 1.907,40 pontos (manteve a posição)
  • 2º — França — 1.906,84 pontos (subiu 1)
  • 3º — Espanha — 1.879,58 pontos (caiu 1)
  • 4º — Inglaterra — 1.840,46 pontos (manteve a posição)
  • 5º — Brasil — 1.785,19 pontos (subiu 1)
  • 6º — Marrocos — 1.776,40 pontos (subiu 1)
  • 7º — Holanda — 1.775,50 pontos (subiu 1)
  • 8º — Portugal — 1.764,86 pontos (caiu 3)
  • 9º — México — 1.736,01 pontos (subiu 5)
  • 10º — Bélgica — 1.735,41 pontos (caiu 1)
  • 11º — Colômbia — 1.729,30 pontos (subiu 2)
  • 12º — Alemanha — 1.726,22 pontos (caiu 2)
  • 13º — Croácia — 1.723,05 pontos (caiu 2)

Como funciona essa atualização

Desde março de 2026, a Fifa passou a atualizar o ranking em tempo real conforme as seleções jogam, dentro de janelas internacionais de partidas.

A janela atual está aberta desde 11 de junho, véspera da abertura da Copa do Mundo, e incorpora os resultados de todos os jogos da fase de grupos conforme eles acontecem — por isso o ranking já reflete o desempenho das seleções no Mundial até aqui.

A consolidação oficial dessa janela, porém, só ocorre quando ela se encerra; a próxima data de fechamento prevista é 20 de julho, já após a final da Copa do Mundo.

O ranking de seleções funciona, ainda, como o último critério de desempate na fase de grupos da Copa do Mundo.

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