Incêndio em balsa na Indonésia deixa 5 mortos e 41 desaparecidos

Um incêndio atingiu uma balsa na costa da Indonésia neste domingo, 2, deixando cinco mortos e 41 pessoas desaparecidas, segundo informações das equipes de emergência. De acordo com a Agência Regional de Busca e Resgate de Surabaya, 225 ocupantes da embarcação foram resgatados.

A Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia (Basarnas) informou que parte dos passageiros pulou no mar para escapar das chamas e foi socorrida por uma embarcação que navegava nas proximidades.

Outros quatro barcos chegaram ao local para auxiliar no resgate, mas não conseguiram se aproximar da balsa por causa do risco representado pelo material inflamável transportado a bordo, informou a Basarnas.

Ainda segundo a agência, o capitão comunicou a empresa responsável pela embarcação sobre o incêndio enquanto a balsa fazia o trajeto entre Surabaya, na província de Java Oriental, e Makassar, em Sulawesi do Sul. Após enviar a mensagem, o comandante não voltou a estabelecer contato.

Uma operação de resgate de maior porte foi mobilizada a partir de Surabaya. O deslocamento até o ponto do acidente leva cerca de seis horas, de acordo com a Basarnas.

"Segundo as informações preliminares obtidas no local, os passageiros aguardam o resgate pelas embarcações que estão nas proximidades da área do incidente", afirmou Muhammad Masyhud, alto funcionário do Ministério dos Transportes.

"A segurança dos passageiros e da tripulação é nossa prioridade máxima. Estamos em coordenação permanente com todas as partes envolvidas para garantir que a evacuação ocorra de maneira rápida, segura e eficiente", disse Masyhud em comunicado.

Acidentes no mar são relativamente comuns na Indonésia

Acidentes com embarcações são relativamente comuns na Indonésia, país formado por mais de 17 mil ilhas. Entre os fatores que contribuem para esses episódios estão as normas de segurança consideradas pouco rigorosas e as condições climáticas frequentemente instáveis.

No mês passado, uma balsa com mais de 70 pessoas a bordo naufragou nas proximidades de Selayar, pequena ilha situada ao sul de Sulawesi. Ao fim das buscas, pelo menos quatro pessoas morreram e outras 14 permaneceram desaparecidas.

(*) Com informações da AFP